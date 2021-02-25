ФОТО И ВИДЕО | На братском захоронении Северо-Западной армии в Нарве прошла поминальная служба

Поминальный молебен по благословению Епископа Нарвского и Причудского Лазаря отслужил священник Нарва-Йыэсууского храма иконы Казанской Божьей Матери о. Даниил Буров.

После участия в торжественном мероприятии на Гарнизонном кладбище, братское захоронение посетила мэр города Нарва Катри Райк, которая отметила вклад Северо-Западной армии в обретение Независимости Эстонии и , в частности, отметила схожесть нашего времени с периодом 100 летней давности, когда эпидемия тифа не делила людей ни по национальностям, ни по вероисповеданию. В сегодняшнее нелегкое время мы также должны вспомнить о нашей общей проблеме и совместно ее решать.

В братском захоронении Северо-Западной армии (Юденича) в Нарве покоятся от 3500 до 5000 тысяч воинов и беженцев, погибших от тифозного мора в период с осени 1919 по весну 1920 года.

Восстановление братского захоронения, существовавшего до 1944 года осуществляется и в наше время на частные пожертвования. Рядом с крестом установлены 6 гранитных плит, на которых высечены 722 фамилии бойцы Северо-Западной армии скончавшихся от ран и от тифозного мора.

Организаторами поминальной службы на Русском военном кладбище стали частные люди- Елена Вальме и Александр Фукс.