Ученый о речи Президента: в праздничный день не нужно вселять тревоги

Речь президента была вчера очень замечательной. Но какими глазами и под каким соусом на эту речь и этот посыл смотрят русскоговорящие граждане страны?

Да, всегда есть большая разница, когда понимаешь речь на эстонском почти в совершенстве. Но что из всего этого длинного списка дойдёт до того человека, который не сможет понять всех скрытых подтекстов? Либо если он прочитает перевод на русском или английском? Не дай бог, если это ещё будет ”гугл-транслейт”.

Нет, у меня нет причины критиковать, но нельзя молчать, когда тебе что-то непонятно или когда нужно выразить своё мнение.

Говорить про язык, культурное пространство и традиции и сразу же в следующем предложении переключиться на иноговорящих — может быть, это было не совсем логично? Не совсем правильно построенный текст мог для многих русскоговорящих оказаться провокационным, а может, и обидным. Просто в праздничный день людям не очень-то надо вселять тревоги и напоминать, что за тридцать лет, мы так в этом вопросе никуда и не продвинулись.

Как можно делить людей, делить общество на две-три подгруппы? Мы все тут вместе, в одном месте, в одно время.

Не надо забывать, что в тоже самое время куча народу — а вот теперь и они в масках — устраивают цирк на площади Свободы. А на днях эти же лица решили подсчитать, что в партии Eesti 200 из первых 100 по алфавиту членов аж 36 с русскими фамилиями. Но это и есть нормально, потому что половина населения Таллинна и треть страны и есть такие. Зато в Рийгикогу только от силы 10%.

Так для того, чтобы что-то поменялось в лучшую сторону и, желательно, при нашей жизни, нужно научиться говорить, а не молчать. Критиковать бесполезно, если нет цели. А цель есть.