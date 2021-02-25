ВЫЧИСЛИ САМ | Насколько быстро можно вакцинировать все население Эстонии против COVID-19?

)Свой ответ на этот вопрос предлагает Киган Макбридж, который создал специальный интернет-калькулятор (его вы можете найти здесь).

Калькулятор выдает результат на основании четырех факторов:

- число пациентов на одного медика в час (сколько человек в час медик успеет вакцинировать);

- сколько часов в день работает медик;

- доля желающих вакцинироваться среди населения;

- число обученных волонтеров.

Как вариант можно получить и такой результат:

(Предполагая, что имеется достаточное количество вакцины, в вакцинации примут участие 15% медиков и 500 обученных волонтеров (то есть 2587 работников), при проведении вакцинации 10 часов в день, то вакцинация 937 916 человек заняло бы 3,64 рабочих дня.)

Макбридж в беседе с Forte сказал, что идея его калькулятора основывается на опубликованной недавно в Eesti Päevaleht статье, где американская компания сообщила, что Эстония могла бы вакцинировать всё население за 72 часа.