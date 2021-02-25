Кристина Каллас о нападках EKRE: какое кому дело, на каком языке общаются мои близкие?

"Атака, предпринятая в день рождения Эстонской Республики на мать и отца председателя Eesti 200 в печатном органе EKRE и в их группах в социальных сетях, является жестокой и беспрецедентной", — сказано в заявлении партии.

"Очернением членов семьи и личными атаками EKRE перешла всякие границы, и Eesti 200 намерена бороться против этого, используя все законные возможности, вплоть до обращения в суд".

По словам члена правления Eesti 200 Лаури Хуссара, в опубликованном в Uued Uudised тексте родителей Кристины Каллас связывали с Интердвижением и коммунистической партией.

В четверг в социальных сетях выступила Кристина Каллас.

"Вчера в социальных сетях и новостном портале EKRE была подлая словесная атака, направленная против меня и самых близких мне людей. Одно дело, что публикация не отвечает истине. Ни то, что мои родители были членами коммунистической партии или входили в Интердвижение, не говоря уже о том, чтобы принимать активную деятельность в этих организациях.

Мои мать и отец — самые обычные жители Эстонии, которые вырастили двух граждан Эстонии и сейчас поддерживают всеми силами воспитание шести внуков. Со своими внуками моя мама говорит на эстонском языке, хотя я сами хотела, чтобы она говорила по-русски. Другое дело, разве вообще это дело EKRE или Трийн Терамяэ, на каком языке я и мои близкие общаются со своей мамой и на какими языками моя мама владеет или не владеет.

Нам вместе нужно бороться за эстонскую политическую культуру и вариант "ах, не обращай внимания" мне не подходит.

Я считаю, что распускающие ложь и клевету люди, делающие это злонамеренно, должны за свои слова отвечать", — написала она.

Интердвижение (Интернациональное движение рабочих ЭССР) — политическое движение и организация в Эстонской ССР, которое в 1989 — 1991 годах выступало против эстонского движения за независимость.