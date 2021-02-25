Обвиняемый в связи с аварией на Лаагна теэ Калашников пока не вышел на свободу. Адвокат объяснил почему

Именно такой конструкции как у него — нет. Я уже 23 года работаю, и в свой практике такого не слышал. Может быть, такое и было, но я лично не встречал именно такую конструкцию, которую применили к Калашникову. Все знают, что в аварии он не участвовал — и окружной суд это подтвердил. Как правило, к таким людям какие-то другие меры применяются, они не являются обвиняемыми по аварии. Могут быть другие претензии, например превышение скорости. Еще один нюанс связан с тем, что это преступление было совершено по неосторожности — это означает, что в нем невозможно участвовать в группе, в противном случае это подразумевало бы целенаправленные действия, когда участники знают, что делают и хотят, чтобы это произошло. А по поводу ситуации в целом — бывают, конечно, спорные ситуации, но чтобы настолько все друг с другом были не согласны бывает очень нечасто. Для этого отдельно должен быть предусмотрен состав правонарушения или преступления. А когда все просто пытаются что-то на фигуранта ”примерить” — это не очень хорошо выглядит.