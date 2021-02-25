Обвиняемый в связи с аварией на Лаагна теэ Калашников пока не вышел на свободу. Адвокат объяснил почему(24)
Напомним, что непосредственно в столкновении на Лаагна теэ участвовал автомобиль только одного подозреваемого — Исы Халилова. Однако прокуратура рассматривает 29-летнего водителя желтого Chevrolet Вячеслава Калашникова как соучастника преступления: свою роль в ДТП он сыграл, так как присутствовал в той трагической поездке с самого начала.
- Калашникова пока не освободили, постановление вступает в силу, когда проходит срок обжалования — 15 дней (начиная с 23 февраля), — объясняет адвокат. — Будет прокурор жаловаться или нет, я пока не знаю, 23-го только вынесли решение, а дальше был праздник.
Суть в том, что пока решение в силу не вступило, оно не исполняется, то есть только в начале марта будет известно точно. Если же прокурор обжалует решение суда, то Калашников продолжит сидеть, а мы будем ждать, что решит государственный суд: принимают они это дело к рассмотрению или нет. Но я думаю, они вряд ли примут, в этом нет никакой глобальной юридической проблемы, из-за которой они должны это сделать.
Почему Калашников так долго находился под стражей?
Эта тема давно в воздухе висит. Авария произошла в конце июля, какое-то время думали, что с ним делать и он был на свободе. Я на самом деле, не знаю точно, так как не занимался с самого начала этим делом, но предполагаю, что позже полиция пришла к выводу, что его тоже нужно привлекать. Поэтому потом его взяли под стражу, суд дал санкцию и после этого ко мне обратились, и я сразу написал жалобу на взятие под стражу. Окружной суд принял довольно странное решение — они написали, что они согласны с моими аргументами, но все равно есть основания держать под стражей. На это я снова написал жалобу в государственный суд, они приняли это в рассмотрение, но за это время дело уже в суд пришло. То есть, начали не меру пресечения рассматривать, а по существу.
В июле его взяли под стражу, я сразу написал жалобу, и в августе окружной суд рассматривал вопрос о мере пресечения: стоит его держать под стражей или нет? До сегодняшнего дня мы до сих пор кругами вокруг этого ходим. Получается, из семи месяцев шесть с половиной мы занимаемся вопросом, сидеть ему или не сидеть.
А раньше не было схожих случаев? Почему ситуация вызывает такое непонимание?
Именно такой конструкции как у него — нет. Я уже 23 года работаю, и в свой практике такого не слышал. Может быть, такое и было, но я лично не встречал именно такую конструкцию, которую применили к Калашникову. Все знают, что в аварии он не участвовал — и окружной суд это подтвердил. Как правило, к таким людям какие-то другие меры применяются, они не являются обвиняемыми по аварии. Могут быть другие претензии, например превышение скорости. Еще один нюанс связан с тем, что это преступление было совершено по неосторожности — это означает, что в нем невозможно участвовать в группе, в противном случае это подразумевало бы целенаправленные действия, когда участники знают, что делают и хотят, чтобы это произошло. А по поводу ситуации в целом — бывают, конечно, спорные ситуации, но чтобы настолько все друг с другом были не согласны бывает очень нечасто. Для этого отдельно должен быть предусмотрен состав правонарушения или преступления. А когда все просто пытаются что-то на фигуранта ”примерить” — это не очень хорошо выглядит.
А в чем все-таки роль Калашникова в данном инциденте?
Это — самый главный вопрос. На юридическом языке его роль означает квалификацию, то есть, оценку действий. Другими словами, возникает вопрос о том, какую статью ему предъявить. В чем здесь сложность? Полиция предъявила ему сначала одно обвинение, потом я написал жалобу в окружной суд. Постановление этого окружного суда в свою очередь показалось неправильным государственному суду, который предложил свой вариант. Причем в государственном суде коллегия из трех судей разделилась во мнениях, двое написали одно, в третий написал особое мнение и изложил свое видение того, какая должна быть статья. То есть, каждая следующая инстанция что-то поменяла, и в высшем суде Эстонии мнение на две части разделилось. После этого обвинение, которое предъявлял прокурор, также менялось. То есть на каждом этапе каждый раз, когда мы касались вопроса статьи, она каждый раз менялась. Соответственно, каждый раз менялась роль Калашникова.
То есть, на вопрос о роли Калашникова никто не может ответить. Я считаю, что его можно обвинять в нарушении правил дорожного движения, превышении скорости. Но если вы не крали телефон, а украл его кто-то другой, как можно обвинять в этом вас? Тем более это было преступление по неосторожности.
Были ли у Калашникова до этого какие-то правонарушения?
Есть такое понятие как архивирование наказаний. Это — момент, с которого оно считается больше не действующим, и в регистре наказаний его не видно. Это сделано для того, чтобы человека всю жизнь не сопровождали нарушения, которые были 20 — 30 лет назад. Есть определенные границы, когда наказание уходит в архив. Что касается уголовных дел и проступков — эти сроки разные. На сегодняшний день у Калашникова есть информация о проступках — два правонарушения, за которые он был наказан в 2020 году. Правонарушения эти были связаны с дорожным движением, потому что его лишили прав (это случилось, когда он уже сидел в тюрьме).
Дмитрий Школяр также отметил, что мера пресечения и ее изменение никак не влияют на реальное положение дел для Калашникова. Это — всего лишь мера, которая обеспечивает процесс, чтобы человек не скрылся, не помешал следствию и не совершил новых преступлений. ”По факту, первая и вторая инстанции пришли к выводу о том, что Калашников может предстать перед судом находясь на свободе, его не обязательно держать в тюрьме. Не больше и не меньше. Никто еще не сказал, виноват он или нет” — поясняет защитник.
Как ранее писал RusERR, в январе Харьюский уездный суд удовлетворил ходатайство защитника Калашникова о замене меры пресечения с содержания под стражей на электронное наблюдение, однако окружной прокурор Диана Хелила обжаловала это постановление в апелляционном суде.
По ее мнению, есть основания полагать, что находясь под электронным надзором, Калашников продолжит совершать новые преступления. Он сам заявил на суде, что планирует начать работать в компании, которая занимается ремонтом автомобилей. Поскольку рабочее место напрямую связано с автотранспортными средствами, прокурор считает, что это увеличивает риск того, что Калашников, находясь на свободе, продолжит совершать нарушения правил дорожного движения.
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