Лига чемпионов: Каунас не хотел сдаваться

Литовским любителям футзала есть чем гордиться: их клуб не только в очередной раз становится первым в негласном зачете сильнейших команд стран Балтии, но и, в целом, достойно представил свою страну в самом престижном клубном соревновании Старого Света. После побед над шведским «Хаммарбю» (3:1) и немецким «Хоэнштайн-Эрнастталь» (2:0) в предыдущих раундах Лиги чемпионов, над футболистами из Литвы не висело давление за результат матча в России. Об этом перед матчем говорил и президент «Витиса» Дарюс Гурскис: «У нас боевое настроение, терять нам абсолютно нечего, поэтому ни малейшего напряжения мы не испытываем. Это матч топ-16, и мы заслужили право быть здесь, поэтому мы будем играть в собственное удовольствие, с улыбкой на лицах». Но в то же время «Витис» не собирался сдаваться недавнему победителю Лиги чемпионов еще до матча: «Наши задачи на этот сезон Лиги чемпионов выполнены, но это не значит, что мы не будем бороться, ведь аппетит приходит во время еды», - говорил перед матчем Гурскис.