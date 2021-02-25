Лига чемпионов: Каунас не хотел сдаваться
Литовским любителям футзала есть чем гордиться: их клуб не только в очередной раз становится первым в негласном зачете сильнейших команд стран Балтии, но и, в целом, достойно представил свою страну в самом престижном клубном соревновании Старого Света. После побед над шведским «Хаммарбю» (3:1) и немецким «Хоэнштайн-Эрнастталь» (2:0) в предыдущих раундах Лиги чемпионов, над футболистами из Литвы не висело давление за результат матча в России. Об этом перед матчем говорил и президент «Витиса» Дарюс Гурскис: «У нас боевое настроение, терять нам абсолютно нечего, поэтому ни малейшего напряжения мы не испытываем. Это матч топ-16, и мы заслужили право быть здесь, поэтому мы будем играть в собственное удовольствие, с улыбкой на лицах». Но в то же время «Витис» не собирался сдаваться недавнему победителю Лиги чемпионов еще до матча: «Наши задачи на этот сезон Лиги чемпионов выполнены, но это не значит, что мы не будем бороться, ведь аппетит приходит во время еды», - говорил перед матчем Гурскис.
И президент «Витиса» не обманул: каунасский клуб ожидаемо избрал стратегию игры вторым номером, компактно действуя в обороне и рассчитывая на свои шансы в контратаках. Если бы удача была благосклоннее к гостям, то они вполне могли бы даже открыть счет. «Мы не были фаворитами в этом матче и прекрасно понимали, что нам нужно действовать максимально дисциплинированно и придерживаться плана на игру. У нас была хорошая возможность забить первыми, когда мы получили право на десятиметровый удар, но реализовать этот шанс нам не удалось. В какой-то мере, этот момент можно назвать ключевым, думаю, он оказал психологическое влияние на ребят. Тем более что сразу после него «Югра» использовала свой момент и вышла вперед», - поделился впечатлениями после матча Гурскис. «Отыгрываться против такой классной команды, как «Газпром-Югра», очень сложно», - продолжает Гурскис. «Забив первыми, они почувствовали уверенность, и заметно раскрепостились. Мы старались играть в свою игру, создавать моменты, даже пару раз попали в штангу, но этого не хватило для достижения положительного результата».
Стоит отметить, что некоторым оправданием поражению для «Витиса» может служить тяжелый путь в Россию: команда добиралась в Подмосковье на автобусе, а в общей сложности каунасский клуб провел в дороге около суток. Из-за сложной пропускной системы футболистам пришлось провести на границе с Россией семь часов, и, по словам сотрудника клуба, в один момент казалось, что пересечь ее им вообще не получится, и матч окажется на грани срыва. К счастью, подобного форс-мажора удалось избежать. Такие детали едва ли имели прямое влияние на итоговый результат, но столь тяжелая дорога, как минимум, не добавила сил литовской команде.
Несмотря на то, что «Витис» показал весьма содержательную игру, за которую точно не должно быть стыдно, после поражения футболисты все равно выглядели разочарованными: «В любом случае, это поражение, несмотря на ни что. Проигрывать всегда обидно, пусть и более классным соперникам, поэтому ребята расстроились, хоть и восприняли эту неудачу адекватно», - подытожил результат Гурскис.
Как известно, анонсированное ранее переименование «Витиса» в «Жальгирис» с последующей интеграцией футзального клуба в знаменитую литовскую спортивную систему, не могло официально завершиться, пока клуб принимает участие Лиге чемпионов. Очевидно, что в ближайшее время нам стоит ждать громких новостей из Литвы, это косвенно подтвердил и Гурскис: «Сейчас пока все мысли связаны только с завершившейся для нас Лигой чемпионов, думаю, некоторое время мы еще порадуемся нашим успехам, и потом примемся за работу – нам нужно выигрывать чемпионат Литвы и исполнять ранее намеченные планы».