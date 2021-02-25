Ильвес: в Эстонии касающиеся коронавируса цифровые решения в катастрофическом состоянии

"Проблема в том, что не были запущены предназначенные для COVID-19 решения. К примеру, позор, что в цифровом регистре нет возможности записаться на прививку — у нас нет услуги, которая показывала бы, как у нас идет вакцинация", — сказал сегодня Тоомас Хендрик Ильвес на состоявшемся сегодня вебинаре, организованном Мариной Кальюранд.

По мнению Ильвеса в развитии цифровых технологий на государственном уровне наша страна последние несколько лет топталась на месте, что не мешало показывать частному сектору отличные результаты.

Марина Кальюранд согласилась: удивительно, что люди не видят в дигитальной среде, когда очередь на вакцинацию дойдет до них. "Сколько бы мы сберегли времени врачей и сестер, если бы это было видно и была бы какая-то ясность", — сказала она.

"У нас есть два примера, как катастрофично пошли дела", — сказал Ильвес.

Он привел пример работающее в Латвии с апреля-мая прошлого года приложение HOIA, которым в Эстонии занимались чуть ли не на добровольных началах. И второй пример был тоже из Латвии: Ильвес рассказал, как там через интернет собирают анкеты (информацию) о въезжающих, которая передается пограничникам. О приезжающих в Эстонию через сухопутную границу, по словам Ильвеса, такой информации нет.

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