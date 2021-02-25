С июля пособие для детей призывников на срочной службе вырастет на несколько сотен евро

”Увеличение пособия на ребенка для срочнослужащих и проходящих альтернативную службу поддерживает возможность обеспечения детей и удовлетворение первичных потребностей в период, когда один из получателей семейного дохода исполняет государственный долг”, — сказал министр обороны Калле Лаанет.

При определении размера пособия на ребенка для срочнослужащих и проходящих альтернативную службу, который на сегодняшний день составляет 300 евро в месяц, ранее исходили из размера алиментов на ребенка согласно Закону о семье, который хотя бы частично компенсировал бы уменьшение доходов семьи.

”С момента вступления поправки в силу размер детского пособия для срочнослужащих и проходящих альтернативную службу составит 900 евро, что примерно в три раза превышает минимальный размер алиментов”, — сказал министр обороны.

Денежное довольствие для срочнослужащих увеличится со 100 евро до 115 евро, и это увеличение в дальнейшем будет привязано к изменению индекса потребительских цен.

”Последний раз довольствие срочнослужащих повышалось в 2015 году. С этого года мы будем пересматривать довольствия каждые три года и учитывать изменения, произошедшие с момента предыдущего повышения, а также прогнозы на следующие три года”, — добавил Лаанет.

При получении звания капрала или старшего матроса до девятого месяца выплачивается довольствие в размере 140 евро в месяц. Если срочнослужащий в звании рядового, матроса, капрала или старшего матроса проходит 11-месячную военную службу, то с девятого месяца довольствие составит 170 евро в месяц. Другие надбавки для срочнослужащих зависят от пройденного обучения и звания: младший сержант или младший старшина — 200 евро в месяц и сержант или старшина — 230 евро в месяц.

Поправка вступает в силу с 1 июля текущего года.