ВИДЕО | Каллас: правительство вынуждено ввести новые ограничения и продлить дистанционное обучение

Пресс-конференция задержалась почти на полчаса, так как заседание правительства закончилось позже.

Кая Каллас сообщила, что правительство вынуждено ввести новые ограничения, чтобы прекратить цепь заражения:

Дистанционное обучение в школах продлят до конца марта.

Запрещается проведение мероприятий в помещениях — это касается кинотеатров, концертов, театров и конференций.

Индивидуальные занятия спортом разрешены.

Бары будут закрываться в 18:00.

Торговые центры остаются открытыми, но им придется убрать скамейки и отключить общедоступную сеть WI-FI. Они могут нанять на работу больше охранников.



Правительство просит работодателей отпустить сотрудников на дистанционную работу, если есть такая возможность.

Научный совет порекомендовал на некоторое время значительно сократить контакты между людьми, что правительство и пытается сделать, заявил Яак Ааб.

Правительство решило предложить совету Кассы по безработице рассмотреть введение компенсации заработной платы, в особенности в тех секторах, которые сильнее всего пострадали из-за коронавируса и ограничений.

Лийна Керсна уточнила, что на дистанционное обучение переводятся все классы кроме начальных (с 1 по 4). В профтехучилищах могут продолжаться практические занятия. Дети с особыми образовательными потребностями останутся на контактном обучении.

В отношении выпускников 9 и 12 классов правительство не пришло к консенсусу. Однако было решено, что выпускные экзамены в основной школе в этом году состоятся, но от их результата не будет зависеть завершение 9 класса.

Более 200 молодых людей готовы пойти в школу на помощь учителям, сообщила Керсна. Около 80 школ выразили готовность взять дополнительную помощь.

Для учителей будет открыта линия поддержки, которая будет работать до 20:00. Там на вопросы будут отвечать дипломированные школьные психологи. По словам министра образования, таким образом хотят помочь перегруженным и изнеможденным учителям.