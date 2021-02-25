Times: Российская "вакцинная дипломатия" сажает Европу на иглу

На данный момент только три вакцины прошли проверку европейским регулятором: Pfizer-BionNTech, Moderna и Oxford/Astrazeneca.

Если задача "вакцинной дипломатии" Кремля состоит еще и в том, чтобы вызвать раскол в Евросоюзе, он как никогда близок к ее выполнению в Словакии, где правительство балансирует на грани распада на фоне скандала в правящей коалиции из-за закупок вакцины, пишет автор.

Словацкий премьер Игор Матович обвинил своего младшего партнера по коалиции, партию "За людей" в том, что политиканство для нее важнее спасения людских жизней, после того, как партия заблокировала резолюцию, которая позволила бы Братиславе вести торг с Москвой.

Словакия — не единственная страна ЕС, рассматривающая возможность закупок российской вакцины "Спутник V". Венгрия подписала контракт с Россией о поставках вакцины от коронавируса более месяца назад, Хорватия и Чехия также проявляют заинтересованность.

Торговля вакцинами со стороны России и КНР поставила Брюссель в тупик. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поинтересовалась, почему Россия теоретически предлагает миллионы и миллионы доз вакцины, но пока не слишком продвинулась в вакцинации собственного населения". Как напоминает Times, в России и Китае уровень вакцинации составляет около 2%.