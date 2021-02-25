Новый антирекорд: за сутки коронавирус в Эстонии диагностировали у 1154 человек, скончались 10 человек

Согласно данным регистра народонаселения больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 672 человек. 511 новых случаев в Харьюмаа приходятся на Таллинн.

В Ида-Вирумаа добавились 177, в Тартумаа — 57, в Ляэне-Вирумаа — 55, на Сааремаа — 49, в Пярнумаа — 28 и в Вырумаа — 26 новых случаев заражения коронавирусом. В Валгамаа было выявлено 19, в Рапламаа — 17, в Пылвамаа и Йыгевамаа — 14, в Ляэнемаа — 8, в Ярвамаа — 7, в Вильяндимаа — 5 и на Хийумаа — 1 новый случай заражения. В случае пяти положительных результатов место жительства больных в регистре народонаселения не указано.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 850,8 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 14,3% от общего количества сделанных тестов.

В течение суток было открыто в общей сложности 77 новых историй болезни с COVID-19. В больничном лечении нуждаются 504 пациента.

По состоянию на утро 25 февраля в Эстонии в больничном лечении нуждаются 504 человека с коронавирусной инфекцией. Из них интенсивная терапия требуется 41 пациенту, из которых 26 человек, в свою очередь, находятся на искусственной вентиляции легких.

Было открыто 77 новых историй болезни с COVID-19. За сутки выписали 26 человек, 10 человек перевели в отделение, не связанное с COVID-19.

За сутки скончались десять человек с коронавирусом: 91-летняя женщина, 90-летняя женщина, 88-летний мужчина, 81-летний мужчина, 74-летний мужчина, 72-летний мужчина, 70-летний мужчина, 66-летний мужчина, 64-летний мужчина, 57-летний мужчина. Всего в Эстонии умерли 567 человек с коронавирусом.

На сегодня в больницах завершены 3394 случая заболевания COVID-19 у 3331 человека.