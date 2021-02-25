Новый антирекорд: за сутки коронавирус в Эстонии диагностировали у 1154 человек, скончались 10 человек(153)
Согласно данным регистра народонаселения больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 672 человек. 511 новых случаев в Харьюмаа приходятся на Таллинн.
В Ида-Вирумаа добавились 177, в Тартумаа — 57, в Ляэне-Вирумаа — 55, на Сааремаа — 49, в Пярнумаа — 28 и в Вырумаа — 26 новых случаев заражения коронавирусом. В Валгамаа было выявлено 19, в Рапламаа — 17, в Пылвамаа и Йыгевамаа — 14, в Ляэнемаа — 8, в Ярвамаа — 7, в Вильяндимаа — 5 и на Хийумаа — 1 новый случай заражения. В случае пяти положительных результатов место жительства больных в регистре народонаселения не указано.
Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 850,8 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 14,3% от общего количества сделанных тестов.
В течение суток было открыто в общей сложности 77 новых историй болезни с COVID-19. В больничном лечении нуждаются 504 пациента.
По состоянию на утро 25 февраля в Эстонии в больничном лечении нуждаются 504 человека с коронавирусной инфекцией. Из них интенсивная терапия требуется 41 пациенту, из которых 26 человек, в свою очередь, находятся на искусственной вентиляции легких.
Было открыто 77 новых историй болезни с COVID-19. За сутки выписали 26 человек, 10 человек перевели в отделение, не связанное с COVID-19.
За сутки скончались десять человек с коронавирусом: 91-летняя женщина, 90-летняя женщина, 88-летний мужчина, 81-летний мужчина, 74-летний мужчина, 72-летний мужчина, 70-летний мужчина, 66-летний мужчина, 64-летний мужчина, 57-летний мужчина. Всего в Эстонии умерли 567 человек с коронавирусом.
На сегодня в больницах завершены 3394 случая заболевания COVID-19 у 3331 человека.
По состоянию на 25 февраля выздоровели 47 460 человек. Из них истории болезни 32 874 человек (69,3%) завершены, у 14 586 человек (30,7%) с момента получения положительного результата теста прошло более 28 дней, и они не находятся на больничном лечении, т. е. ожидают подтверждения выздоровления.
С момента создания в Эстонии возможности выявления коронавируса весной 2020 года было проведено более 912 636 тестов на вирус SARS-CoV2. Всего было получено 61 627 положительных первичных результатов (6,8% от общего количества тестов).
В Эстонии против COVID-19 привиты 68 629 человек, две дозы вакцины получил 28 351 человек.
По состоянию на сегодняшнее утро в Эстонии вакцинацию прошли 68 629 человек, из которых 28 351 человек получил обе дозы. Среди населения в возрасте старше 80 лет к настоящему времени как минимум одну дозу вакцины получила одна пятая часть. В последующие недели продолжится вакцинация представителей групп риска и работников передовой линии. Ознакомиться со статистикой по вакцинации можно посредством данных Департамента здоровья по коронавирусу. Желающие могут самостоятельно ознакомиться со сведениями о своей вакцинации на портале пациента по адресу digilugu.ee.
Целью вакцинации против COVID-19 является защита групп риска, с большей вероятностью подверженных заражению или же более тяжелому течению заболевания, предотвращение и снижение заболеваемости и смертности, вызванных COVID-19, снижение нагрузки на систему здравоохранения и экономику, а также обеспечение нормального функционирования общества.
В приоритетном порядке возможность вакцинации предлагается медицинским работникам и сотрудникам учреждений сферы здравоохранения, персоналу и жильцам домов престарелых, а также людям старше 70 лет и категориям пациентов с определенными диагнозами, у которых COVID-19 может протекать в более тяжелой форме ввиду состояния здоровья. Как только в Эстонию прибудет достаточное количество вакцины от COVID-19, вакцинация станет доступной для других целевых групп и населения в целом.
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