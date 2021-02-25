ВИДЕО: 180-килограммовый боец ММА слишком рано начал отмечать победу

В концовке первого раунда 180-килограммовый гигант могучим ударом справа сбил российского бойца с ног. 42-летний бразилец всей массой навалился на 25-летнего дагестанца и стал добивать соперника, но в этот момент прозвучал гонг и рефери оттащил Зулузиньо.

Бразилец подумал, что рефери зафиксировал его победу и начал отмечать свой успех, но бой пришлось продолжить. В оставшихся двух раундах Шуаев - он был легче соперника на 65 кг - держал неповоротливого бразильца на дистанции и набирал очки за счет быстрых атак. По итогам боя судьи отдали победу российскому тяжеловесу.