25.02.2021, 02:35
ВИДЕО: 180-килограммовый боец ММА слишком рано начал отмечать победу(9)
TASS
Любопытный эпизод произошел на бойцовском турнире в Сочи, где в клетке сошлись бразильский супертяжеловес Зулузиньо (12-10) и россиянин Юсуп Шуаев (5-0).
В концовке первого раунда 180-килограммовый гигант могучим ударом справа сбил российского бойца с ног. 42-летний бразилец всей массой навалился на 25-летнего дагестанца и стал добивать соперника, но в этот момент прозвучал гонг и рефери оттащил Зулузиньо.
Бразилец подумал, что рефери зафиксировал его победу и начал отмечать свой успех, но бой пришлось продолжить. В оставшихся двух раундах Шуаев - он был легче соперника на 65 кг - держал неповоротливого бразильца на дистанции и набирал очки за счет быстрых атак. По итогам боя судьи отдали победу российскому тяжеловесу.