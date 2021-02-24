Лига чемпионов: "Реал" с трудом обыграл в большинстве "Аталанту"

Хозяева поля с 17-й минуты играли в меньшинстве, но "Реал" долгое время не мог реализовать численный перевес. В составе мадридского клуба из-за травм не смогли выйти на поле несколько ведущих игроков - Карим Бензема, Серхио Рамос, Эден Азар, Марсело...