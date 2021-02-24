Чемпионка Эстонии по художественной гимнастике: многие барьеры, в том числе и языковые, можно преодолеть

Торжественная речь, которая одновременно душевна и строга, тепла и холодна, женственна и прямолинейна. Именно так сумела поздравить жителей страны наш президент Керсти Кальюлайд. Пытаясь пережить, перебороть и забыть коронакризис, наша страна столкнулась с испытанием — пересмотреть свои взгляды на многие вещи. Мы снова обратили внимание на наш внутренний мир — семья, здоровье, дети, родители, старики. К сожалению только теперь, столкнувшись с невидимым врагом, мы привыкли каждое утро задумываться о хрупкости жизни.

Кальюлайд затрагивает самое важное — систему здравоохранения Эстонии, которая, несмотря на наше короной расколотое общество, выстояла. Всё чаще поступки, сделанные с душой, становятся неотъемлемой частью нашей жизни. Соглашусь, что без оперативной и чёткой работы больниц борьба с вирусом и последствия были бы совершенно другими. Эстонское общество преодолевает рубеж пубертатного периода и становится взрослым, где на примере Европы научилось элементарно протягивать руку помощи нуждающимся, не стесняясь помогать.

По словам президента, одним из национальных достояний Эстонии был и будет язык. Важно сохранить и защитить государственный язык и последующие 103 года, но не стоит забывать, что в нашем открытом современном эстонском обществе используемые языки — эстонский, английский, русский или любой другой — не являются проблемой, скорее это — важнейшее культурное соединяющее звено между жителями, которые считает Эстонию своим домом. Я считаю, то многие барьеры, в том числе и языковые, можно и возможно преодолеть. Будущее Эстонии — это сплочённое население, где важно замечать каждого.

Как показал прошедший год, язык и трудности нас соединяют. Мы заметили своих близких и открыли для себя красоту и возможности Эстонии больше, чем в предыдущее десятилетие. Будем беречь друг друга и вкладывать частичку души во все свои начинания!