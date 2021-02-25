Четыре совета о том, как инвестировать в зеленое будущее

Следите за маркировкой. В инвестиционном мире признаком экологически чистого и этичного фонда является обозначение ESG (экология, социальное развитие, корпоративное управление — environmental, social, governance) или SRI (социально ответственные инвестиции — socially responsible investment). Это помогает выбрать те варианты инвестирования, которые позволяют избежать ущерба окружающей среде, не нарушают права человека и придерживаются этической культуры управления. Например, трудно назвать зелёными производителей нефти, а производителей оружия трудно заподозрить в этичности. Если исключить такие компании, человек может составить себе инвестиционный портфель, соответствующий принципам социально ответственного инвестирования. В него могут входить, например, компании, которые используют возобновляемые источники энергии, очищают окружающую среду или уменьшают загрязнение.

Ознакомьтесь с базовой информацией. Что касается компаний, Вы можете увидеть на их веб-сайтах, в какой мере они уделяют внимание социальной и экологической ответственности в своём бизнесе. В то же время следует проверять, совпадают ли слова и реальность. Компании и производители инвестиционных продуктов хорошо осведомлены о трендах и иногда могут просто воспользоваться популярными лозунгами в своих целях.