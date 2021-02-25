Четыре совета о том, как инвестировать в зеленое будущее
Следите за маркировкой. В инвестиционном мире признаком экологически чистого и этичного фонда является обозначение ESG (экология, социальное развитие, корпоративное управление — environmental, social, governance) или SRI (социально ответственные инвестиции — socially responsible investment). Это помогает выбрать те варианты инвестирования, которые позволяют избежать ущерба окружающей среде, не нарушают права человека и придерживаются этической культуры управления. Например, трудно назвать зелёными производителей нефти, а производителей оружия трудно заподозрить в этичности. Если исключить такие компании, человек может составить себе инвестиционный портфель, соответствующий принципам социально ответственного инвестирования. В него могут входить, например, компании, которые используют возобновляемые источники энергии, очищают окружающую среду или уменьшают загрязнение.
Ознакомьтесь с базовой информацией. Что касается компаний, Вы можете увидеть на их веб-сайтах, в какой мере они уделяют внимание социальной и экологической ответственности в своём бизнесе. В то же время следует проверять, совпадают ли слова и реальность. Компании и производители инвестиционных продуктов хорошо осведомлены о трендах и иногда могут просто воспользоваться популярными лозунгами в своих целях.
Диверсифицируйте инвестиции. Многие новые технологии рискуют не стать сразу успешными или популярными и человек может потерять вложенные в них деньги. Хорошим примером являются солнечные панели, в которые в 2000-х годах вкладывались большие средства, но первое время технология была не такой эффективной, а производство солнечной энергии было слишком дорогим. Хотя на сегодняшний день технологии значительно продвинулись вперёд, а акции производителей солнечных панелей в последнее время показывают очень хорошие результаты, люди, инвестировавшие в акции этого сектора на раннем этапе, могли получить отрицательную доходность. Чтобы защитить себя от таких неопределённостей и рисков, в свой портфель следует включать компании из нескольких различных секторов.
Попросите совета. Если Вы хотите инвестировать таким образом, чтобы хотя бы часть Вашего фонда или пенсионного фонда была ”зелёной”, обязательно обратитесь за советом в банк или перейдите на торговую платформу и посмотрите по набору инструментов, насколько Ваш выбор соответствует принципам ответственного инвестирования. Чтобы потребители могли сделать осознанный выбор в соответствии с их этическими взглядами, ЕС начал разработку законодательства, в соответствии с которым компании (включая фонды) должны будут раскрывать информацию о своём экологическом следе для потребителей стандартизированным способом. В будущем у нас, вероятно, будет прочная основа для этого, и потребителям будет легче найти те варианты, которые им нравятся.
В Luminor самый удобный способ инвестировать — платформа Luminor Investor. Она позволяет инвестировать более чем в 15 000 финансовых инструментов, включая акции, облигации, ETF и инвестиционные фонды, доступна в любое время, в любом месте и на любом компьютере или смарт-устройстве.
Помимо акций компаний, занимающихся проблемами экологии, платформа Luminor Investor также предлагает ETF и фонды с социально ответственной инвестиционной стратегией. Используя удобное решение для поиска инструментов на платформе, Вы найдёте нужные инструменты для составления своего социально ответственного и экологически безопасного инвестиционного портфеля.