Эстонский вратарь учил Льва Яшина играть в хоккей, выигрывал золото чемпионата СССР и должен был стать чемпионом мира

Поначалу всё выглядело, как короткая командировка. Москвичам требовалось усиление на домашний международный матч со сборной Польши. Выбор пал на таллиннского динамовца Лийва и рижского — Роберта Шульманиса (тот вскоре перейдет в ВВС и погибнет в авиакатастрофе 7 января 1950 года). Поляки были разгромлены 12:3, а надежный и невозмутимый Лийв настолько впечатлил тренера Аркадия Чернышева, что тот доверил ему 22 из 28 матчей следующего сезона. Через год к Лийву в составе "Динамо" присоединился совсем юный Лев Яшин , в тот момент выбиравший между футболом и хоккеем. Именно Чернышева и Лийва впоследствии называл Яшин своими хоккейными учителями. В сезоне 53-го будущий "Черный паук" начал было теснить своего опытного эстонского коллегу с позиции первого номера (провел целых 10 матчей), но в мае того года впервые был вызван в основной состав футбольного "Динамо" — и в хоккей уже не вернулся. Вскоре он стал настоящей легендой клуба, да и всего советского футбола.

Увы, в составе таллиннского "Динамо" конца 40-х было лишь два по-настоящему звездных игрока: помимо Лийва это форвард Лембит Ряммаль (он забил больше половины всех голов команды за сезон 48-49 гг.). Строить успешную игру на двух хоккеистах — дело неблагодарное. В итоге Ряммаль стал всё чаще предпочитать футбол хоккею, а Лийв по итогам сезона 1948-49 сменил таллиннское "Динамо" на московское.

Портал KHL.ru приводит два газетных отчета о матчах таллиннского "Динамо" с одним из грандов советского хоккея конца 40-х — начала 50-х — ВВС. Во второй игре место в воротах эстонского клуба занял Карл Лийв. Как говорится, почувствуйте разницу.

В Эстонии начали играть в хоккей еще до Второй мировой войны, а потому в первых чемпионатах СССР по хоккею эстонские хоккеисты, наряду с литовцами и латышами, лучше разбирались в правилах и выглядели, по словам очевидцев, техничнее своих русских соперников, привыкших к хоккею с мячом. Но при этом балтийцы безнадежно уступали в "физике". Компенсировать этот недостаток динамовцев был призван молодой вратарь Карл Лийв, родившийся то ли 10, то ли 21 февраля (данные разнятся) 1921 года.

Это были времена, когда в хоккей играли исключительно на естественном льду, под открытым небом, а вратари еще не знали, что такое защитная маска, когда таллиннское "Динамо" выступало в высшей лиге чемпионата СССР, а сборная Союза еще ни разу не становилась чемпионом мира по хоккею — просто потому, что там не участвовала.

Постепенно легендой "Динамо" становился и Лийв. Ему в игре бело-голубых отводилась особая роль. У динамовцев того времени не было форвардов уровня Всеволода Боброва или Виктора Шувалова, поэтому основные надежды дружины Аркадия Чернышева были связаны с правильным выбором тактики, надежной игрой обороны и вратаря. С приходом Лийва команда неизбежно попадала в число призеров чемпионата СССР, а в 1954 году, спустя семь лет, вернула себе чемпионское звание.

Отчасти Лийву и динамовцам помогла политическая обстановка. После смерти весной 1953 года Иосифа Сталина была расформирована команда-чемпион предыдущего сезона — ВВС, по сути принадлежавшая его сыну Василию (так в "Динамо" оказался Виктор Тихонов). По до сих пор точно не выясненным причинам та же участь постигла московский "Спартак" (он вернется в высшую лигу только несколько лет спустя). Таким образом у динамовцев, ворота которых защищал Лийв, остался только один сверхсерьезный конкурент — ЦДСА (в скором будущем он будет переименован в ЦСКА и установит рекордную для чемпионатов Союза серию) с Бобровым и Шуваловым.

Динамовцы разделили очки с армейцами — по разу выиграв и проиграв — но с другими соперниками играли намного удачнее, выиграв все 14 оставшихся матчей. По логике вещей первому вратарю чемпионской команды была открыта дорога в сборную — советская "Красная машина" как раз собиралась в Стокгольм, на свой дебютный чемпионат мира. Увы, главный тренер сборной Аркадий Чернышев не взял в команду хорошо знакомого ему по клубу Лийва: обе вратарские позиции были отданы московским армейцам — Николаю Пучкову и Григорию Мкртычану. Среди причин назывались возраст (Лийву уже исполнилось 33, по тем меркам — ветеран, даже старше Боброва), но особенно — место проведения турнира. Дело в том, что в Швеции в 50-е годы проживало много эстонцев, перебравшихся в Стокгольм подальше от советской оккупации, так что поговаривают, чиновники попросту опасались, что Лийв в процессе турнира "перебежит" к своим, а это вызовет международный скандал. Так что сборная СССР выиграла золото чемпионата мира, а вратарь-чемпион стал по сути невыездным. Даже в матче 1954 года, попавшем в кинохронику, где "Динамо" играет против немецкого "Крефельда", ворота бело-голубых защищает армеец Пучков.

На эту несправедливость Лийв ответил спортивными результатами — в следующем году он отыграл три матча на ноль — рекорд в карьере — и вновь принес динамовцам медали — на этот раз бронзовые, а потом еще дважды выводил свой клуб в финал Кубка СССР. Он стал первым вратарем в истории московского "Динамо", который провел в составе клуба 100 матчей, динамовцы даже учредили символический клуб его имени.

После окончания карьеры Карл Лийв вернулся в Таллинн, где скончался 4 мая 1979 года. Московское "Динамо" к тому времени так ни разу и не повторило успех 1954 года. В 2017 году Карл Лийв был введен в Зал славы эстонского хоккея.

Прочитать другие блоги можно ЗДЕСЬ.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram , Instagram и даже в TikTok .