Особенности "британского" штамма коронавируса: сильнее кашель и утомление, реже — потеря обоняния(26)
Выводы ведомства были сделаны после обработки данных отобранных случайным способом 6 тыс. жителей Англии, у которых был выявлен Covid-19.
Такие симптомы, как потеря обоняния и вкусовой чувствительности с новым штаммом проявляются реже. Но они по-прежнему входят в число трех основных симптомов заболевания: высокая температура, появившийся недавно постоянный кашель и изменения во вкусовой чувствительности.
У большинства зараженных проявляется хотя бы один из этих трех симптомов.
Новый штамм, впервые идентифицированный в графстве Кент в сентябре 2020 года, способен распространяться быстрее первоначального варианта вируса. Он был обнаружен во всех частях Британии, и из-за него резко выросло количество новых заражений, что в итоге вынудило власти ввести повсеместный локдаун.
Есть некоторые основания полагать, что этот штамм более смертоносный, но достаточных научных оснований для подтверждения этого пока нет.
Сотрудники статистического бюро проанализированы симптомы, которые испытывали испытывали заболевшие в течение недели до получения положительного теста на новый штамм Covid-19. Их сравнили с симптомами тех, кто заразился "оригинальным" штаммом.
Учитывались результаты людей, заболевших с середины ноября 2020-го по середину января 2021 года. Данные указывают, что новый штамм совместим с двумя генами, а не с тремя, как в первом случае.
Из группы численностью 3,5 тыс. человек, заразившихся новым штаммом:
35% кашляли
32% испытывали усталость
25% жаловались на боль в мышцах и в целом в теле
21,8% испытывали боль в горле
Из группы численностью 2,5 тыс. человек, заразившихся предыдущим штаммом:
28% кашляли
29% испытывали усталость
21% жаловались на боль в мышцах и в целом в теле
19% испытывали боль в горле
Выяснилось, что у 16% заразившихся новым штаммом пропала вкусовая чувствительность, а 15% потеряли обоняние. Это меньше, чем у людей со старым штаммом (18% в обоих случаях).
Данные по головной боли, затрудненному дыханию или диарее и рвоте оказались идентичными.
Вирусолог и профессор молекулярной онкологии в Уорикском университете Лоуренс Янг говорит, что в новом штамме было обнаружено 23 изменения по сравнению с тем, который был выявлен в Ухане.
"Определенные изменения в строении вируса могут повлиять на иммунную реакцию организма и отразиться на симптомах, которые вызывает инфекция", — сказал ученый.
В организме зараженных новым штаммом, судя по всему, вирус размножается интенсивнее, из-за чего инфекция может распространиться обширнее по телу, с чем, вероятно, и связан более сильный кашель, боль в мышцах и усталость, добавил Янг.