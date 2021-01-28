Житель Ласнамяэ негодует: владельцы, выгуливайте собак подальше от домов и детских площадок. Достало!

"Хочу поделиться накопившимся недовольством по поводу владельцев собак в городе и в частности в районе Ласнамяэ. Фото прилагать не буду, потому как фотографировать экскременты как-то не очень. Владельцы собак, выгуливайте своих животных подальше от домов и не на детских площадках! Или убирайте за ними! Достало уже: ни где не пройти, а тем более сейчас, когда все растаяло. С детьми не погулять, везде ваша грязь! Либо оставляйте записки с вашим адресом, чтобы знать куда нести обувь или одежду на чистку. И, как говорится, размер не имеет значения, потому что все собаки испражняются одинаково".