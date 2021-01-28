Житель Ласнамяэ негодует: владельцы, выгуливайте собак подальше от домов и детских площадок. Достало!(63)
Приводим его письмо с некоторыми правками:
"Хочу поделиться накопившимся недовольством по поводу владельцев собак в городе и в частности в районе Ласнамяэ. Фото прилагать не буду, потому как фотографировать экскременты как-то не очень. Владельцы собак, выгуливайте своих животных подальше от домов и не на детских площадках! Или убирайте за ними! Достало уже: ни где не пройти, а тем более сейчас, когда все растаяло. С детьми не погулять, везде ваша грязь! Либо оставляйте записки с вашим адресом, чтобы знать куда нести обувь или одежду на чистку. И, как говорится, размер не имеет значения, потому что все собаки испражняются одинаково".
Уважаемые владельцы собак, вам есть что ответить жителю Ласнамяэ? Высказывайтесь в комментариях или пишите на rus@delfi.ee!