Гибель ярославского "Локомотива". Прошло 10 лет

В наш список закралось две ошибки. Во-первых, в нем почему-то отсутствовал Руслан Салей, и мы посчитали, что белорусский защитник отправился на родину, в Минск, чуть пораньше. Салей был одним из моих любимых защитников, участник трёх Олимпиад, только-только перешедший в КХЛ из "Детройта". Мы ошиблись, Руслан был на борту. Во-вторых, там не было юного Юрия Урычева. Мы тогда долго искали 20-летнего (теперь уже навсегда 20-летнего) защитника по мобильному номеру, Урычев не должен был играть в Минске, но, увы, всё равно полетел.

А дальше был, наверное, самый сложный радиоэфир в моей карьере. Мы отправились в студию радио " Комсомольская правда " с коллегой Владиславом Домрачевым. У нас был список пассажиров самолета Як-42 , следовавшего из Ярославля в Минск. Мы произносили фамилии, повисали паузы, было непросто. Говорят, что журналист — это тот человек, который в комнате повешенного спрашивает о веревке. В тот вечер мы с Владиславом почувствовали эту расхожую истину на себе.

На 17-й минуте матч открытия чемпионата был прерван. На лед вышел тогдашний президент лиги Александр Медведев и объявил о катастрофе, в которую попал "Локомотив". Теперь об этом точно знали все.

Новость постепенно доходила не только до новостных агентств, журналистов и постоянных читателей порталов. Ее получали и зрители на трибунах дворца спорта в Уфе. Камера то тут, то там выхватывала людей с телефонами в руках, они разговаривали кс кем-то, писали смс. Вскоре болельщицкое скандирование сменилось молчанием. Получили информацию и игроки на скамейках.

Я очень хорошо помню этот день. Тогда я работал в "Советском спорте", главным редактором портала, и мы в редакции включили телевизор — было открытие хоккейного сезона, на лед выходили команды "Салавата Юлаев" (Уфа) и "Атлант" (Мытищи). В начале первого периода наш новостной редактор Сергей Ващенко (сейчас он много пишет про MMA) прервал наш просмотр словами: "Кажется, " Локомотив " разбился". В этом "кажется" еще была надежда. Увы, источник новости был сверхнадежен.

Потом были новости о чудесно спасшемся инженере Александре Сизове (он, кстати, тоже не должен был быть на борту), о борьбе за жизнь форварда Александра Галимова, на следующий день газета "Советский спорт" вышла с обложкой, посвященной Галимову, в нашу редакцию звонили люди, узнавали, как можно помочь Александру, но спортсмену с 90-процентными ожогами, увы, ничего не помогло, он скончался 5 дней спустя…

Еще через пару дней кто-то из хоккейных журналистов, кажется, Алексей Шевченко, опубликовал у себя в соцсетях сообщение, что один из игроков постоянно переводил деньги на счета детских домов. Суммы были довольно крупные, и игрок очень просил журналиста не рассказывать об этом. После той катастрофы просьба потеряла актуальность. Игроком был капитан "Локомотива" Иван Ткаченко. Проверку последнего перевода (около 500 000 рублей, это больше 10 000 евро по курсу того времени) Иван сделал прямо из салона самолета. Мои коллеги в "Советском спорте" посчитали, что за несколько лет хоккеист перечислил на благотворительность почти 10 млн рублей (разделите эту сумму на 40 и получите результат в евро). Об этой стороне жизни Ивана стало известно только после его гибели, не знал о ней даже многолетний партнер форварда по локомотивской пятерке — Александр Гуськов, пришедший к нам в редакцию спустя несколько дней. Он перед сезоном 2011-2012 ушел в ЦСКА, а потому смог избежать катастрофы — самый удачный трансфер в карьере защитника.

Сегодня 10 лет той катастрофе. Но смотреть на лица на черно-белых траурных фотографиях по-прежнему очень больно. Давайте помнить этих парней.

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