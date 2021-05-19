Алексей Туровский рассказал, кто опаснее для эстонской природы: бурый слизень или мохнаторукий краб

"Тоже мне, "новость", он уже десятки лет у нас везде и всюду. Мохнорукий или мохноклешневый китайский краб пришел, так же, как и почти полторы сотни морских животных и растений, с балластной водой, — говорит Туровский. — Если речь идет о больших кораблях — это около тысячи тонн такой воды. Когда корабли приходят на место, они сбрасывают воду, этого нельзя делать в неположенных местах, но некоторые все равно этим занимаются. Таким образом, к нам попали черноморский прибрежный краб, который забивает сейчас сети в пятнуской бухте и круглоголовый былок, из которого в советские времена делали консервы "Бычок в томате". Только теперь вместо томата этот бычок еще и в Балтийском море, где ему быть не положено. Все это — иноземные инвазивные виды, то есть те, которые появились в какой-либо области только благодаря человеческой деятельности. И что касается мохнорукого краба, то он действительно ловится у нас, в Кясму, например. Вообще, эти крабы сейчас практически вдоль всего восточного, южного и западного побережий Балтийского моря".