"За рулем не читаю!" Шесть советов для водителей, как заставить себя не брать в руки телефон

1. Уберите телефон в бардачок или багажник — тогда вы не сможете до него дотянуться, когда во время остановки на светофоре руки зачешутся полистать ленту новостей. Перед этим подключите его к автомобилю с помощью Bluetooth — если поступит важный звонок, можно будет остановиться и принять его.

2. Поставьте телефон на беззвучный режим — выключите все уведомления, звуки и вибрацию, которые отвлекают внимание во время езды. Телефон также не мешает отложить подальше, чтобы избежать лишнего соблазна.

3. Используйте телефон только как навигатор — закрепите телефон на панели, включите навигатор и отключите уведомления и звуки от всех других приложений, чтобы у него осталась лишь одна необходимая вам в данный момент функция. Тогда вы сможете сосредоточиться на маршруте.

4. Попросите помощи от пассажира — пусть со звонками, отправкой и прочтением сообщений помогут пассажиры, если вы едете в машине не одни. Отдайте телефон пассажиру и пусть он будет вашим помощником. Если же вы не хотите, чтобы кто-то кроме вас читал ваши сообщения — значит сохраните секрет и просмотрите их лишь во время остановки.

5. Подключите телефон к гарнитуре hands free — если для важных звонков нет другого времени, как во время езды. Настройте у гарнитуры голосовое управление и вперед! Если такой функции нет, то набирайте номер перед ездой, только во время полной остановки, и уже потом говорите всласть.

6. Обет молчания — самый радикальный вариант, требующий от водителя каменную силу воли и высший уровень самодисциплины. Правило простое — когда еду за рулем, то ни с кем не общаюсь. Представьте, что телефон остался дома, а сами вы и пассажиры приняли обет молчания, который можно нарушать лишь для обмена крайне важной информацией.

В итоге — в один прекрасный день вы поймете, что езда за рулем стала проходить намного спокойнее и слаженнее, у вас есть больше времени для того, чтобы разобраться в своих мыслях, и постичь дзен.