Присылайте свои фото и видео из "кодуконтора" и "кодукооли". На RusDelfi возвращается проект "Изолента"

Прошлой весной мы открыли проект "Изолента". В нем пользователи выкладывали свои онлайн-уроки эстонского или испанского, любимые рецепты и даже тьюториалы по кизомбе. Но если вы не проводите никаких курсов — не беда, просто присылайте нам свои фото и видео и рассказывайте истории, как вам живется в коронавирусный период. Нам всем непросто, давайте поднимем друг другу настроение!

Полную "Изоленту" можно увидеть здесь.

На содержание контента влияют только законы и здравый смысл, в остальном — свобода самовыражения. Концерт на кухне — прекрасно! Кулинарное видео, как приготовить утку с яблоками — отлично! Урок по столярному делу — замечательно! Хоть онлайн прохождение сложных уровней в Minecraft и даже то, как вы учите уроки на дистанционном обучении — главное, чтобы вам самим это было интересно.

Присылайте нам свои фото, видео и просто истории с указанием в теме письма "Изолента" nina.briantseva@ekspressmeedia.ee и мы разместим их на главной странице портала RusDelfi.

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