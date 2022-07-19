"Надо бегать до конца!" 63 года назад Хуберт Пярнакиви станцевал свой смертельный танец

Температура в тот день была 33 градуса в тени, но на стадионе "Франклин Филд" ни о какой тени не могло быть и речи. И если зрители могли спрятаться, кто под козырьком трибуны, кто под зонтом, атлетам в течение минимум получаса нужно было оставаться под палящим солцем.

Недавний победитель Мемориала Знаменских Хуберт Пярнакиви оказался единственным, кто хоть как-то попытался защититься от солнечных лучей — его голову венчала белая повязка. Впрочем, от жары это все равно не спасало.

На дистанцию вышли только четыре спортсмена — по два от каждой сборной. И первой жертвой экстремальных условий стал американец Роберт Сот. На восьмом километре дистанции он предпринял рывок, едва не стоивший ему жизни…

Пленка запечатлела, как Сот теряет сознание. Поначалу судьи никого не подпускают к нему — любая помощь означает дисквалификацию. И несколько десятков секунд американский бегун находится на волоске от смерти. После врачи сказали, что диагностировали у него клиническую смерть.

Эстонец Пярнакиви, рванувший за Сотом, тоже оставил все силы на дистанции. Последние 100 метров превратились для него в мучение. На их преодоление он потратил больше минуты. Он не бежал по дистанции и даже не шел. Он исполнял какой-то смертельный танец. И как и в случае с Сотом, судьи никого не допустили до бегуна в красной майке.

После финиша Пярнакиви рухнул на руки уже финишировавшего к тому времени партнера — Алексея Десятчикова. Тот выиграл забег, оставив позади участника Олимпиады 1956 года Макса Труэкса. Третье место Пярнакиви позволило советской сборной победить в общем зачете матча. Но здоровье 27-летнего в ту пору бегуна было подорвано навсегда.

О подвиге эстонского спортсмена на родине узнали лишь 11 лет спустя. В 1970 году режиссер Элем Климов снял легендарный фильм "Спорт, спорт, спорт" и включил туда новеллу о Хуберте Пярнакиви. Слова эстонского бегуна "Надо бегать до конца" стали крылатыми для целого поколения спортсменов. Спохватились и спортивные чиновники: бегуну, а к тому моменту уже ветерану, из Таллинна вручили звание заслуженный мастер спорта. То самое звание, которое вручали лишь за призовые места на Олимпиадах и чемпионатах Европы.