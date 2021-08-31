ФОТО и ВИДЕО | Супруги Карис: наши дети росли на заднем сиденье ”Жигулей”

Избранный новым директором Эстонского национального музея Алар вступит в должность весной, когда закончится его срок на посту госконтролера. Сирье уже 11 лет стоит во главе Эстонского исторического музея. У супругов трое детей и пятеро внуков.



”Мальчишки росли на заднем сидении ”Жигулей”, — смеется Алар. — Мы были постоянно в разъездах. Молодость — с одного праздника на другой”.





”Мы старались все успевать, а дети как-то совершенно естественным образом были всегда с нами”, — вторит ему Сирье.

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