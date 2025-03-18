Задержаны подозреваемые в убийстве лидера ОПГ, ехавшего с похорон убитого в Юрмале Славы Питерского

Как отмечает „Псковская лента новостей“, Нестерук попал в засаду в 2009 году на трассе „Балтия“ в Тверской области по пути в Москву из Латвии, где он побывал на похоронах участника ОПГ „Великолукская“ - Стурайниса, известного в криминальных кругах под кличкой Слава Питерский.

Машину Сергея Нестерука расстреляли из АК-47 и АКС-74У, он и его охранник погибли.

По данным издания, двое подозреваемых были задержаны в Пскове, еще один — в Санкт-Петербурге. Следствием установлено, что они оба состояли в ОПГ „Великолукская“. Возможной причиной конфликта, который привел к убийству Ташкента, полиция называет передел сфер влияния.

Задержанным вменяется статья об убийстве двух и более лиц. По российскому законодательству за это преступление предусмотрено суровое наказание вплоть до пожизненного срока.

Город Великие Луки в 1990-х и в начале 2000-х имел славу одного из самых криминальных городов России.

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