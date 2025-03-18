ВИДЕО | Технический нокаут за 80 секунд: эстонский боец уничтожил соотечественника на вечере боев The League VIII

28-летний Марко Шульц с первых секунд поединка по правилам K-1 взял инициативу в свои руки, нанеся мощный удар в печень, который выбил Тармо Кырса из колеи. В течение 80 секунд Кырс трижды оказывался на настиле ринга, после чего рефери остановил бой, зафиксировав победу Шульца техническим нокаутом.

Для Шульца эта победа стала 14-й в профессиональной карьере при 13 поражениях. Его соперник, Тармо Кырс, который также участвует в чемпионате Эстонии по шоссейно-кольцевым мотогонкам, теперь имеет в своем активе по семь побед и поражений.