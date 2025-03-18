18.03.2025, 09:34
ВИДЕО | Технический нокаут за 80 секунд: эстонский боец уничтожил соотечественника на вечере боев The League VIII
ФОТО: | Delfi Meedia
В субботу, 15 марта, в ледовом холле „Тондираба“ на бойцовском гала-вечере The League VIII состоялся один из самых односторонних поединков вечера между эстонскими бойцами Марко Шульцем и Тармо Кырсом.
28-летний Марко Шульц с первых секунд поединка по правилам K-1 взял инициативу в свои руки, нанеся мощный удар в печень, который выбил Тармо Кырса из колеи. В течение 80 секунд Кырс трижды оказывался на настиле ринга, после чего рефери остановил бой, зафиксировав победу Шульца техническим нокаутом.
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