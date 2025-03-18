Трамп перед разговором с Путиным: многое уже согласовано

„Завтра утром (по времени Вашингтона. - Ред.) я буду говорить с президентом Путиным о войне в Украине. Многие элементы окончательного соглашения были согласованы, но многое еще предстоит сделать“, - написал президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social в понедельник, 17 марта. „Я с нетерпением жду разговора с президентом Путиным“, - добавил он.

Ранее в тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил подготовку разговора Путина и Трампа. „Это действительно так. Во вторник готовится такой разговор“, - заявил он на брифинге, отвечая на соответствующий вопрос, добавив, что комментировать предстоящие переговоры двух президентов „неуместно“.

Возможные темы разговора Трампа и Путина

О намерении переговорить с главой Кремля Владимиром Путиным в ближайший вторник рассказал сам глава американского государства вечером 16 марта, общаясь с журналистами на борту президентского самолета по дороге в Вашингтон из своей флоридской резиденции Мар-а-Лаго. Трамп отметил, что, как он надеется, он и Путин „смогут сделать некоторые заявления“ касательно предложения США по установлению перемирия в Украине.

„Думаю, мы уже очень много обсудили в той связи, очень много, с обеих сторон“, - добавил Трамп. В дальнейших переговорах речь пойдет о „территориях“ и „энергетических заводах“, пишут CNN и информагентство AP. Эти темы Трамп называет „разделом некоторых активов“, следует из сообщений. Со своей стороны агентство Reuters указывает, что на планируемых переговорах Трампа и Путина, вероятно, будет поднят вопрос и о контроле над захваченной силами РФ Запорожской АЭС.