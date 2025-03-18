Бывший игрок НХЛ погиб в возрасте 45 лет во время катания на лыжах

Томаш Клоучек, бывший чешский хоккеист, трагически ушел из жизни в возрасте 45 лет. В воскресенье, катаясь на лыжах с семьей в Чехии, он врезался в распределительный электрощит на краю склона и скончался от полученных травм, несмотря на защиту шлема. Спасательные службы, в том числе вертолет, были вызваны на место происшествия, но, к сожалению, не смогли спасти его жизнь.

Местная полиция сообщает, что столб, о который он ударился, был обозначен и защищен мягким материалом.

Вдова Клоучека, глубоко потрясенная потерей, написала в Instagram: „Я не могу выразить словами ту боль, которую я сейчас переживаю. Вчера после трагического происшествия мой муж, моя вселенная, моя любовь, отец наших детей и ваш друг Томаш Клоучек покинул нас навсегда“.

Томаш Клоучек оставил заметный след в хоккее, выступая в НХЛ с 2000 по 2006 год за „Рейнджерс“, „Нэшвилл“ и „Атланту“. В лучших лигах мира он провел 141 матч, забив два гола и отдав восемь передач. После НХЛ Клоучек продолжил карьеру в КХЛ, играя за „Барыс“ и чешский „Лев“, где набрал 35 очков в 128 матчах. Завершив карьеру в 2017 году, он также успел поиграть в Чехии, Словакии и Франции.

Томаш Клоучек был обладателем Кубка Колдера (2000) и становился чемпионом Словакии в 2014 году.

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