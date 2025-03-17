Главы МИД стран ЕС не согласовали пакет помощи для Украины. Кая Каллас: Россия не хочет мира

Об этом сообщила на пресс-конференции по окончании заседания Совета ЕС в понедельник, 17 марта, верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас. По ее словам, среди стран ЕС наблюдается широкая политическая поддержка выделения новой помощи Украине, но есть много деталей, которые необходимо проработать. Каллас добавила, что надеется на прогресс по данному вопросу в ближайшее время.

Инициатива Каллас

Ранее Кая Каллас выступила с инициативой предоставить Украине новый пакет военной помощи объемом от 20 до 40 млрд евро, в который должны войти поставки в 2025 году систем ПВО и ракет к ним, а также обучение и снаряжение украинских военных бригад. Кроме того, предусмотрены поставки 2 млн артиллерийских снарядов на сумму около 5 млрд евро.

„20 млрд - это сумма, которую Евросоюз выделил Украине в 2024 году, 40 млрд покрыли бы потенциальный отказ от помощи США, которые выделили 16 млрд в 2024 году“, - пояснил один из европейских дипломатов на брифинге. Первый вариант данного пакета помощи в начале марта заблокировала Венгрия, после этого в ЕС предложили создать добровольный фонд военной помощи Украине, обороняющейся от вторжения РФ.

Кайя Каллас: Россия не хочет мира в Украине

Россия не хочет мира в Украине, и ей нельзя доверять в достижении этой цели, предупредила Кайя Каллас. Об этом сообщает Euronews. Ее комментарии стали реакцией на неконкретный ответ Путина на предложение Белого дома о 30-дневном прекращении огня в Украине, которое Киев уже принял.

Россия „воспользуется этой возможностью, чтобы выдвинуть различные требования, и мы уже видим, что они выдвигают требования, которые являются конечными целями“, - заявила Каллас в понедельник днем после встречи министров иностранных дел в Брюсселе.

„Мяч находится на поле России“, - сказал Каллас в понедельник.

„Сейчас мы видим, что Россия на самом деле не хочет мира. За столом было понимание того, что России нельзя доверять“.

Отвечая на вопрос, будет ли Европа приглашена на переговоры под руководством США, Каллас сказал: „Как мы видим, стола переговоров нет, потому что Россия не идет за стол переговоров“.

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