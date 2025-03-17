Депутаты EKRE потребовали от премьер-министра объяснений, почему правительство финансирует RusDelfi и ETV+

„Цель предоставления поддержки — укрепить редакции существующих частных русскоязычных изданий в Эстонии, чтобы сделать содержание русскоязычной журналистики в Эстонии более профессиональным и разнообразным. Контент, созданный и опубликованный при поддержке, включая оригинальные новости, должен быть доступен общественности бесплатно“, — пояснил премьер.

„На вопросы, касающиеся сотрудников медиаорганизаций, могут ответить сами медиаорганизации. За решениями руководства Эстонского национального телерадиовещания осуществляет надзор Совет национального телерадиовещания, в состав которого входит также представитель фракции EKRE“, - парировал Михал.

Отвечая на первый вопрос, премьер-министр Кристен Михал сказал, что в Эстонии средства массовой информации свободны и независимы, и правительство не вмешивается в кадровую политику медиаизданий.

„Если участие граждан России в местных выборах представляет угрозу безопасности, то представляют ли русскоязычные издания в Эстонии с широкой аудиторией, которыми руководят граждане России, большую или меньшую угрозу для безопасности?“

„Вы выразили позицию, что участие граждан Российской Федерации, проживающих в Эстонии, в выборах представляет угрозу безопасности для Эстонии. Как вы объясните, почему при этом не считается угрозой для безопасности тот факт, что главными редакторами двух крупных русскоязычных медиа — Delfi и ETV+ — являются граждане Российской Федерации и именно они определяют содержание этих изданий?“

„Чем вы обосновываете ситуацию, когда государство финансирует средства массовой информации, которыми руководят граждане России, при том, что это государство официально признано в Эстонии террористическим?“

„Но в то же время это же правительство ежегодно выделяет средства на поддержку русскоязычного Delfi, главным редактором которого, между прочим, является Андрей Шумаков — гражданин Российской Федерации. Кроме того, главный редактор общественного телеканала ETV+ Екатерина Таклая также имеет российское гражданство“, - отметила Кинго и зачитала ряд вопросов.

Депутат Керт Кинго (EKRE) указала, что правительство поддерживает лишение избирательного права граждан Российской Федерации, проживающих в Эстонии, обосновывая это тем, что они являются гражданами государства-агрессора.

„Не думаете ли вы, что это закрепляет за русским языком в нашем языковом и государственном пространстве привилегированное положение, которого у него быть не должно? — спросил Хельме и добавил: Вы не считаете, что русский язык всё же следует полностью искоренить как второй государственный язык?“

Депутат Рийгикогу Март Хельме (EKRE) поинтересовался у премьер-министра Михала, не считает ли он, что финансирование русскоязычных каналов со стороны государства является фактически заказом определённой пропаганды, а не свободной журналистикой.

„Ну, я не знаю, какие именно рекламы у вас появляются, но часто бывает так, что Google или другие платформы показывают рекламу на основе того контента, по которому вы раньше кликали. Я не знаю, так ли это в вашем случае, но вполне может быть“, - ответил премьер, улыбаясь.

Депутат Александр Чаплыгин (Центристская партия) задал вопрос Кристену Михалу про рекламу на русскоязычном Delfi. „Ну вот, открываем, читаем: реклама… про игрушки из магазинов, реклама свингер-клубов, подробные рассказы о порносъёмках в Эстонии, интервью с порноактёрами. Как вы считаете, это именно тот контент, который государство должно финансировать?“ - спросил Чаплыгин.

Он также добавил, что среди русскоязычных медиа на высоких позициях по сравнению с другими остаются частные русскоязычные каналы, в том числе портал rus.delfi.ee концерна Delfi Meedia.

Михал отметил, что, согласно проведённому в 2024 году исследованию СМИ компанией Norstat, портал Эстонского национального телерадиовещания rus.err.ee и телеканал ETV+ являются для русскоязычной аудитории в Эстонии самыми важными и надёжными медиаисточниками.

„Моя позиция заключается в том, что те люди, которые голосуют за Путина в российском посольстве в Эстонии, не должны иметь права голосовать в Эстонии. Осуществление избирательного права — это высшее демократическое право, и его нельзя сравнивать с правом на работу в Эстонии“, — сказал Михал.

Перед тем как перейти к ответу на следующий вопрос, Михал пояснил, что на второй и третий вопросы он ответит вместе.

Премьер первым делом указал на то, что русский язык в Эстонии не является вторым государственным языком. „В Эстонии действительно много людей, говорящих на русском языке, но это, безусловно, не государственный язык, как вы упомянули. Это — во-первых“, - сказал Михал.

„Во-вторых, я думаю, что у тех, кто принимает решения в сфере СМИ, действительно есть такая дилемма — как обеспечить доступ к адекватной и достоверной информации для всех граждан страны. Та же ситуация часто возникает и при передаче информации в кризисных ситуациях“, - признал премьер.

Миллион евро Delfi

Хелле-Моника Хельме (EKRE) поинтересовалась у премьер-министра, почему правительство под руководством Партии реформ в своё время выделило миллион евро на создание контента для русскоязычного Delfi.

„При этом этот же портал освещал довольно странные вещи, например, слёзы некоей русскоязычной Ларисы по поводу нарвского танка. Вы сказали, что эти средства предназначены для того, чтобы предоставлять русскоязычному населению адекватную информацию. Но действительно ли это — и многие другие сомнительные материалы — та самая адекватная информация, которую за этот миллион, выделенный правительством частным русскоязычным СМИ, следовало бы там публиковать?“ - спросила Хелле-Моника.

Михал отметил, что правительство и государство действительно не заказывают контент для СМИ, так как СМИ в Эстонии являются независимыми. По его словам, Эстония занимает очень высокое место в рейтингах свободы СМИ, на уровне скандинавских стран. Он добавил, что, согласно индексу свободы СМИ за 2024 год, среди 180 стран Эстония занимает шестое место, входя в число восьми стран с полностью свободной журналистикой. Таким образом, по его мнению, СМИ и журналистика в Эстонии свободны.