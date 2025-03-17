Новости Эстонии
17.03.2025, 19:13

ФОТО | Корабль ВМС Эстонии вышел из Таллинна для участия в международной военной операции

 
Минный тральщик Sakala покидает Таллинн
Минный тральщик Sakala покидает Таллинн
ФОТО: Силы обороны ЭР

В понедельник минный тральщик Военно-морских сил Эстонии Sakala вышел из Минной гавани Таллинна и направился для участия в международной военной операции.

„Символично, что впервые эстонские ВМС участвовали в составе 1-й постоянной противоминной группы НАТО ровно 20 лет назад“, - отметил командующий ВМС Эстонии коммодор Иво Вярк на построении перед выходом EML Sakala в море.

Ожидается, что миссия эстонского корабля в рамках операции Brilliant Shield продлится четыре месяца.

Основной задачей операции является усиление восточного фланга альянса дополнительными средствами военно-морского флота, морского наблюдения и противовоздушной обороны союзников.

По словам командира корабля капитана-майора Меэлиса Кантса, корабль, его вооружение и экипаж готовились к операции последние семь месяцев. „Экипаж готов ко всем вызовам, мы выходим для участия в операции спокойными и уверенными“, - отметил он.

Построение перед выходом в море

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