ФОТО | Корабль ВМС Эстонии вышел из Таллинна для участия в международной военной операции

„Символично, что впервые эстонские ВМС участвовали в составе 1-й постоянной противоминной группы НАТО ровно 20 лет назад“, - отметил командующий ВМС Эстонии коммодор Иво Вярк на построении перед выходом EML Sakala в море.

По словам командира корабля капитана-майора Меэлиса Кантса, корабль, его вооружение и экипаж готовились к операции последние семь месяцев. „Экипаж готов ко всем вызовам, мы выходим для участия в операции спокойными и уверенными“, - отметил он.