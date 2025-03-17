ФОТО | Корабль ВМС Эстонии вышел из Таллинна для участия в международной военной операции
В понедельник минный тральщик Военно-морских сил Эстонии Sakala вышел из Минной гавани Таллинна и направился для участия в международной военной операции.
„Символично, что впервые эстонские ВМС участвовали в составе 1-й постоянной противоминной группы НАТО ровно 20 лет назад“, - отметил командующий ВМС Эстонии коммодор Иво Вярк на построении перед выходом EML Sakala в море.
Ожидается, что миссия эстонского корабля в рамках операции Brilliant Shield продлится четыре месяца.
Основной задачей операции является усиление восточного фланга альянса дополнительными средствами военно-морского флота, морского наблюдения и противовоздушной обороны союзников.
По словам командира корабля капитана-майора Меэлиса Кантса, корабль, его вооружение и экипаж готовились к операции последние семь месяцев. „Экипаж готов ко всем вызовам, мы выходим для участия в операции спокойными и уверенными“, - отметил он.