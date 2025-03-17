ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (1118-й день) | В Верховной Раде назвали „красные линии“ для Украины в вопросе перемирия с Россией
Подводим итоги очередного дня войны в Украине.
Украинские военные рассказали „Би-би-си“, как происходило отступление ВСУ из Курской области России.
Пять украинских военных рассказали BBC о боях в Курской области с 9 по 14 марта. По их словам, ВС РФ перерезали ключевую дорогу Суджа — Сумы, беспилотники уничтожили десятки единиц техники, а отход ВСУ превратился в хаос. Логистика была нарушена, а к 14 марта большая часть плацдарма потеряна. Минобороны РФ 13 марта заявило о взятии Суджи, 15 марта — о контроле над селами Заолешенка и Рубанщина. ВСУ удерживают несколько приграничных населенных пунктов.
В Евроюсте подтвердили CBS News, что США выходят из международной группы, занимающейся расследованием ответственности за вторжение в Украину
США прекращают участие в Международном центре по преследованию виновных в преступлениях агрессии против Украины (ICPA), сообщил Евроюст телеканалу CBS News. Центр продолжит работу без американского участия. Ранее NYT писала, что решение будет объявлено в понедельник. США ранее направляли в ICPA спецпрокурора и вносили вклад в его базу данных.
Times: Стармер готов разместить британские войска в Украине на долгие годы
Премьер-министр Великобритании Киир Стармер заявил о готовности направить британские войска в Украину на „столько, сколько потребуется“ для сохранения послевоенного мира, сообщает Times. Вопрос о размещении миротворческих сил обсудят в Лондоне в четверг представители оборонных ведомств стран „коалиции желающих“.
Планируется отправка до 30 000 военнослужащих из Великобритании, Франции, Турции, Канады и Австралии. Другие страны готовы оказать поддержку оружием и логистикой.
Стармер отказался уточнить, смогут ли миротворцы открывать огонь в случае нападения российских войск. Он также подчеркнул, что ввод британских войск возможен только при наличии гарантий безопасности от США.
Зеленский поручил сформировать команду для взаимодействия с Западом по вопросам „системы безопасности“
Президент Украины Владимир Зеленский провёл совещание с министром обороны Рустемом Умеровым и новым начальником Генштаба Андреем Гнатовым. В центре обсуждения были вопросы фронта и взаимодействия с партнёрами по обеспечению безопасности Украины.
Зеленский поручил Умерову сформировать команду для координации работы с союзниками, в том числе по вопросам военно-политических решений. Уже на этой неделе эта группа примет участие во встрече военных представителей в Лондоне.
Ранее премьер-министр Великобритании Киир Стармер заявил о намерении разместить в Украине миротворческие силы из стран „коалиции желающих“. По данным Times, в проекте могут участвовать Великобритания, Франция, Турция, Канада и Австралия.
В ЕС назвали условия Москвы для переговоров свидетельством того, что Россия не хочет мира
Глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас заявила, что предложенные Россией условия прекращения огня в Украине демонстрируют отсутствие стремления к миру. По её словам, Москва требует выполнения своих максималистских целей, что противоречит реальному урегулированию конфликта.
Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко в интервью Известиям заявил, что Россия настаивает на „железобетонных гарантиях“ невступления Украины в НАТО, а также на её нейтральном статусе. По его словам, подобные положения уже фиксировались в предыдущих проектах соглашений.
Массированная атака дронов: повреждения в нескольких областях Украины
В ночь на 17 марта Россия атаковала Украину 174 беспилотниками, включая ударные дроны Shahed и беспилотники-имитаторы. По данным Воздушных сил ВСУ, 90 дронов были уничтожены, еще 70 потеряны без последствий.
Разрушения и пожары:
В Одесской области повреждены детский сад, жилой дом, магазин и автомобиль. Пострадал один человек. Из-за атаки без электроснабжения остались около 500 абонентов.
В Харьковской области в Чугуевском районе загорелось предприятие, пожар охватил 1000 кв. м.🔹 В Киевской области повреждено остекление жилого дома, также произошел пожар на травяном настиле.
ВСУ заявили, что атака была совершена с территорий Орла, Курска, Брянска, Шаталово и Приморско-Ахтарска. Среди атакованных регионов – Киевская, Одесская, Харьковская, Днепропетровская, Кировоградская, Сумская и Черниговская области. Украинские силы ПВО, авиация и мобильные группы сбили 90 дронов в 10 областях.
Глава комитета Верховной рады в интервью Би-би-си назвал „красные линии“ для Украины в вопросе перемирия с Россией
Глава комитета по внешней политике Верховной рады Александр Мережко заявил в интервью Би-би-си, что у Украины есть жесткие рамки, за которые она не может выйти в вопросе перемирия с Россией.
Территориальная целостность – Украина не пойдет на территориальные уступки.
Членство в НАТО и других международных организациях – Москва не должна диктовать условия по этому вопросу.
Обороноспособность – Киев не примет ограничений, которые ослабят его военную мощь.
Эти принципы, по словам Мережко, являются ключевыми для переговорного процесса.
Источники: Русская служба Би-би-си, Медуза, DW