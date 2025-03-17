ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (1118-й день) | В Верховной Раде назвали „красные линии“ для Украины в вопросе перемирия с Россией

Украинские военные рассказали „Би-би-си“, как происходило отступление ВСУ из Курской области России.

Пять украинских военных рассказали BBC о боях в Курской области с 9 по 14 марта. По их словам, ВС РФ перерезали ключевую дорогу Суджа — Сумы, беспилотники уничтожили десятки единиц техники, а отход ВСУ превратился в хаос. Логистика была нарушена, а к 14 марта большая часть плацдарма потеряна. Минобороны РФ 13 марта заявило о взятии Суджи, 15 марта — о контроле над селами Заолешенка и Рубанщина. ВСУ удерживают несколько приграничных населенных пунктов.

В Евроюсте подтвердили CBS News, что США выходят из международной группы, занимающейся расследованием ответственности за вторжение в Украину

США прекращают участие в Международном центре по преследованию виновных в преступлениях агрессии против Украины (ICPA), сообщил Евроюст телеканалу CBS News. Центр продолжит работу без американского участия. Ранее NYT писала, что решение будет объявлено в понедельник. США ранее направляли в ICPA спецпрокурора и вносили вклад в его базу данных.

Times: Стармер готов разместить британские войска в Украине на долгие годы

Премьер-министр Великобритании Киир Стармер заявил о готовности направить британские войска в Украину на „столько, сколько потребуется“ для сохранения послевоенного мира, сообщает Times. Вопрос о размещении миротворческих сил обсудят в Лондоне в четверг представители оборонных ведомств стран „коалиции желающих“.

Планируется отправка до 30 000 военнослужащих из Великобритании, Франции, Турции, Канады и Австралии. Другие страны готовы оказать поддержку оружием и логистикой.

Стармер отказался уточнить, смогут ли миротворцы открывать огонь в случае нападения российских войск. Он также подчеркнул, что ввод британских войск возможен только при наличии гарантий безопасности от США.

Зеленский поручил сформировать команду для взаимодействия с Западом по вопросам „системы безопасности“