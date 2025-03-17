Киев готов согласиться с ослаблением санкций против РФ

Санкции, введенные Западом против России, могут быть отменены в рамках мирного соглашения по Украине, пишет DW. Об этом заявил уполномоченный президента Украины Владимира Зеленского по санкционной политике Владислав Власюк, слова которого в понедельник, 17 марта, привело издание Politico. По словам Власюка, возвращение стран к ведению бизнеса с Россией в том или ином виде - просто „вопрос времени“, но оно должно пройти в правильных условиях.

Пока преждевременно говорить, о каких отменах может идти речь в рамках сделок, добавил он. „В данный момент мы просто хотим убедиться, что сначала Россия сделает значительные шаги в этом направлении (в направлении мира. - Ред.), а потом уже можно будет говорить о снятии санкций“, - подчеркнул украинский чиновник.

„Мы должны использовать этот рычаг с умом“

По его словам, всегда полезно знать, какие именно меры являются наиболее болезненными. „И мы должны использовать этот рычаг с умом“, - подчеркнул Владислав Власюк, который также является секретарем Международной рабочей группы по санкциям против РФ,

В рамках любого долгосрочного соглашения Киев будет добиваться „справедливости для нашего народа“, вероятно, включая „компенсацию для украинцев“, отметил он.

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