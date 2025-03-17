Постепенно превращается во вздорную старушку: Анджелина Джоли сыграла угасающую звезду — Марию Каллас

Во-первых, если смотреть на исторические кадры и фотографии с Марией Каллас, не складывается впечатление, что Анджелина Джоли слишком на неё похожа. Но это бог с ним, кино – искусство условное, мы не пришли сюда за безоговорочным портретным сходством. Если рассматривать в целом, скорее, Ларраину удалось сделать то, что он, возможно, намеревался (если зрителям вообще дано судить об авторских намерениях).

Получился неплохой фильм о старении звезды, об отчуждении этой самой звезды от поклонников и усиленного внимания, которое ей уделялось, прессой и не только, на протяжении активных лет её карьеры, рассказ о слезании с этой иглы. Слезании крайне болезненном и почти никогда и ни у кого не получавшемся. Потому что эта игла посильнее любых синтетических наркотиков, как мне кажется.

Пабло Ларраин (и Анджелина Джоли) сделали фильм о последних годах жизни Марии Каллас, которую многие знатоки называют едва ли не лучшей оперной певицей двадцатого века. В жизни Каллас было много скандалов, было обожание прессы и публики, был долгий роман с Аристотелем Онассисом (пока он не променял её на одну там вдовушку). У Марии которую мы видим в фильме, всё это позади. А главное, у Марии, которую мы видим в фильме, больше нет того божественного голоса, благодаря которому всё вышеуказанное было возможно. Ничего особенного, просто старческие изменения, просто голос больше не тянет, не звучит, не работает. Это больше не Мария Каллас, это, в каком-то смысле, теперь „просто Мария“.

Но привычки остались, осталась и память о тех днях, когда мир, опять-таки в некотором смысле, вращался вокруг неё, и ими-то она теперь и живёт, привычками и памятью. Третирует двух оставшихся ей верными слуг, постепенно превращаясь во вздорную старушку. Наверное, к счастью для себя, до возраста по-настоящему вздорной старухи Каллас не дожила, хотя это тоже вопрос спорный, думаю, что смерти в относительно молодом возрасте более-менее любой нормальный человек предпочёл бы пожить подольше.