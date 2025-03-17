„Отобрали бейджики и не разрешили вернуться за личными вещами“. Как Трамп разогнал „Голос Америки“(5)
Журналисты „Голоса Америки“ начали получать официальные уведомления об увольнении. Некоторым даже не удалось забрать свои личные вещи из офиса.
„Я больше не в административном отпуске. Я официально уволена с 31 марта. В субботу утром нас отправили в отпуск, вечером в воскресенье уволили. Новый стиль!“ — написала в Facebook журналистка Ксения Туркова.
Об увольнении с 31 марта также рассказал корреспондент русской службы „Голоса Америки“ в Белом доме Михаил Комадовский. По его словам, о соответствующем решении его проинформировали по электронной почте.
RusDelfi связался с Ксенией Турковой и узнал подробности того, что сейчас происходит с „Голосом Америки“.
„У нас сейчас очень мало информации. Например, мы даже не знаем, когда мы получим нашу зарплату и в каком виде. Потому что многим она должна была прийти сегодня, но не пришла, в том числе мне. Мы просто не понимаем, придет ли она сразу за две оставшиеся и две предыдущие недели, которые мы уже отработали, или нет. Мы ничего не понимаем“.
Ксения подчеркнула, что пока что, о закрытии говорить нельзя, но вещание „Голоса Америки“ прекращено. По ее словам, само медиа еще существует, но его дальнейшая судьба абсолютно неизвестна.
„Надо понимать, что „Голос Америки“ — это многоязычная организация, у нас десятки языковых служб, и у многих из них есть радиостанции и телеканалы в странах вещания, ну и, соответственно, сайт, соцсети. Сейчас все это не работает. С тех пор, как в ночь с пятницы на субботу нас уведомили, что все мы находимся в так называемом административном отпуске, деятельность „Голоса Америки“ была полностью прекращена. Утром в субботу несколько человек были на работе, и когда они выходили днем из офиса, у них отобрали бейджики и сказали, что больше они в здание вернуться не смогут. И те, кто пытался попасть в здание и забрать свои вещи, не смогли этого сделать, их не пустили“.
По словам Ксении, в субботу утром все сотрудники „Голоса Америки“ получили письма о том, что они находятся в административном отпуске, а в воскресенье поздно вечером те, кто не находятся в штате, но у кого были полноценные контракты, получили сообщение об увольнении.
„Мы получили письма, что мы уволены с 31 марта. Пока что вход в здание нам тоже заблокирован. То есть мы не знаем, когда, например, мы сможем забрать свои вещи. Я там работала 8 лет, у меня там эфирная одежда, фотографии ребенка, какие-то дипломы и много всего. Я бы хотела, конечно, это забрать, но пока мы не получали никаких инструкций“.
Вчера RusDelfi писал о том, что более 1300 сотрудников „Голоса Америки“ были отправлены в бессрочные отпуска после того, как президент США Дональд Трамп подписал указ о сокращениях в Агентстве по глобальным медиа.
В конце прошлой недели президент США Дональд Трамп распорядился провести масштабные сокращения в семи федеральных агентствах, в том числе в Агентстве США по глобальным медиа (USAGM). Оно курирует „Голос Америки“ и медиакорпорацию „Радио Свободная Европа/Радио Свобода“ (RFE/RL).
После решения Трампа „Голос Америки“ приостановил работу. „Радио Свободная Европа/Радио Свобода“ об этом не объявляла. Ситуацию вокруг RFE/RL сегодня планируют обсудить министры иностранных дел ЕС на саммите в Брюсселе.