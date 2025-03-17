„Отобрали бейджики и не разрешили вернуться за личными вещами“. Как Трамп разогнал „Голос Америки“

„Я больше не в административном отпуске. Я официально уволена с 31 марта. В субботу утром нас отправили в отпуск, вечером в воскресенье уволили. Новый стиль!“ — написала в Facebook журналистка Ксения Туркова.

Об увольнении с 31 марта также рассказал корреспондент русской службы „Голоса Америки“ в Белом доме Михаил Комадовский. По его словам, о соответствующем решении его проинформировали по электронной почте.

RusDelfi связался с Ксенией Турковой и узнал подробности того, что сейчас происходит с „Голосом Америки“.

„У нас сейчас очень мало информации. Например, мы даже не знаем, когда мы получим нашу зарплату и в каком виде. Потому что многим она должна была прийти сегодня, но не пришла, в том числе мне. Мы просто не понимаем, придет ли она сразу за две оставшиеся и две предыдущие недели, которые мы уже отработали, или нет. Мы ничего не понимаем“.

Ксения подчеркнула, что пока что, о закрытии говорить нельзя, но вещание „Голоса Америки“ прекращено. По ее словам, само медиа еще существует, но его дальнейшая судьба абсолютно неизвестна.

„Надо понимать, что „Голос Америки“ — это многоязычная организация, у нас десятки языковых служб, и у многих из них есть радиостанции и телеканалы в странах вещания, ну и, соответственно, сайт, соцсети. Сейчас все это не работает. С тех пор, как в ночь с пятницы на субботу нас уведомили, что все мы находимся в так называемом административном отпуске, деятельность „Голоса Америки“ была полностью прекращена. Утром в субботу несколько человек были на работе, и когда они выходили днем из офиса, у них отобрали бейджики и сказали, что больше они в здание вернуться не смогут. И те, кто пытался попасть в здание и забрать свои вещи, не смогли этого сделать, их не пустили“.

По словам Ксении, в субботу утром все сотрудники „Голоса Америки“ получили письма о том, что они находятся в административном отпуске, а в воскресенье поздно вечером те, кто не находятся в штате, но у кого были полноценные контракты, получили сообщение об увольнении.