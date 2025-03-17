KHN одобрил кандидатуру нового председателя Харьюского уездного суда

На прошлой неделе в ходе голосования на общем собрании Харьюского уездного суда судейский корпус большинством голосов высказался против Наабер-Кивисоо: большинство ее будущих подчиненных проголосовали против - 39 голосов, „за“ были только 20.

Однако Совет по управлению судами, в состав которого входят представители судов, прокуратуры, адвокатуры, канцлера права, Рийгикогу и министра юстиции, свободен в своих решениях и не должен учитывать мнение общего собрания судей. Поэтому в пятницу обсуждалось, могла бы всё-таки Наабер-Кивисоо занять место председателя Харьюского уездного суда.

На понедельник была запланирована встреча Наабер-Кивисоо с министром юстиции и цифрового развития Лийзой Пакоста, которая, по всей видимости, назначит ее на новую должность.

В получении поста руководителя Харьюского уездного суда были заинтересованы также судьи этого суда Кай Хяманд и Мартин Туулик. Выбор между тремя кандидатами был сделан конкурсной комиссией под руководством судьи Государственного суда Саале Лаос. На основании бесед с кандидатами и написанными ими эссе выбрана была Наабер-Кивисоо.

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