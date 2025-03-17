Очередное признание: чемпион мира по прыжкам на лыжах признался, что и швейцарская сборная мошенничала

На чемпионате мира по прыжкам с трамплина в Тронхейме в этом году разразился большой скандал, так как выяснилось, что норвежцы манипулировали швами своих соревновательных костюмов, что давало им преимущество перед соперниками. После этого ведущие сотрудники норвежской лыжной федерации по прыжкам с трамплина подали в отставку, а пятеро норвежских прыгунов получили временный запрет на участие в соревнованиях от международной федерации.

Недавно бывший член вспомогательного персонала норвежской сборной по прыжкам с трамплина Фредрик Бьеркеенген заявил, что норвежцы мошенничали и ранее — на этапе Кубка мира в Закопане в 2021 году они склеивали костюмы с помощью древесного клея. Теперь же свой откровенный комментарий дал и Андреас Кюттель.

„Мы обрабатывали свои прыгательные костюмы лаками для волос, чтобы уменьшить сопротивление воздуха“, — признался швейцарец изданию Blick. Это делало костюм более жестким и давало преимущество.

Кюттель отметил, что довольно рано понял, что в прыжках с трамплина много мошенничества. По его словам, одним из самых распространенных способов обмана было то, что спортсмены после первого раунда прыжков меняли свои костюмы, надевая более объемный.

„Если тебя проверяли после первого прыжка, можно было ожидать, что после второго прыжка уже не будут проверять“, — объяснил он.

Кюттель вспомнил, что когда он выиграл свой первый этап Кубка мира в 2005 году, глава австрийской сборной спросил его, использовал ли он тот же костюм во втором прыжковом раунде, что и в первом. „У меня только один костюм“, — ответил озадаченный Кюттель.

В 2009 году Кюттель стал индивидуальным чемпионом мира на большом трамплине в Либереце. Швейцарец завершил свою профессиональную карьеру в 2011 году.

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