ВИДЕО | В Сербии силовики применили против протестующих инфразвуковое оружие

В Белграде силовики применили инфразвуковое оружие против протестующих. Оно воздействует на мозг и заставляет людей разбегаться в панике

Вечером 15 марта во время акции „15 минут молчания“ в память о жертвах трагедии на вокзале Нови-Сада заработали установки с инфразвуковым оружием, сообщило издание Вишеград24

Очевидцы описывают эффект как „сверхъестественный“. Оружие способно вызывать боль в ушах и дезориентацию:

„Звук был похож на то, что мы слышим на взлетной полосе при взлете военных бортов. Никакого самолета, естественно, никто не видел. „…“ Некоторые жаловались на внезапный приступ паники, учащенное сердцебиение и тошноту“, — говорится в посте телеграм-канала „Балканская сплетница“.

МВД Сербии отрицает использование звуковых пушек.

Протесты в Белграде продолжаются более четырех месяцев после обрушения навеса на вокзале в Нови-Саде 1 ноября 2024 года, где погибли 15 человек. Строительством занималась китайская компания, работавшая над железнодорожной веткой Белград – Будапешт. Акции протеста распространились по стране, участники требуют наказания виновных. 15 марта в Белграде прошел крупнейший митинг, собравший более 100 тысяч человек. Студенты сыграли ключевую роль, организовав массовые акции, включая блокаду мостов. Вучевич подал в отставку, но Вучич заявил, что протесты его не беспокоят. Президент сообщил о 50 пострадавших и 20 задержанных.

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