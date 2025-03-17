Исследование: за год чувство уверенности эстонских предприятий не снизилось

Как и год назад, в Эстонии рост оборота свыше 15% прогнозируют 7% респондентов, до 15% – 66% респондентов, а снижения оборота ожидают 27% опрошенных. В сравнении с другими странами Балтии наиболее оптимистичны по-прежнему литовские малые и средние предприятия, среди которых рост оборота прогнозируют целых 84%. В Латвии этот показатель составляет 81%. Уверенность литовских предприятий находится на рекордно высоком уровне, а показатели Латвии – лучшие с 2019 года, отмечает SEB.

„Хорошая новость для Эстонии заключается в том, что уверенность здесь не ухудшилась, чему также способствует 1,2% рост экономики в последнем квартале прошлого года. Есть основания полагать, что худший период позади, экономические новости постепенно становятся более позитивными, и это может благоприятно сказаться на общей уверенности предприятий. В то же время предприниматели продолжают сталкиваться и с вызовами: растущая налоговая нагрузка, инфляция выше средней по ЕС, высокие цены на энергию и бюрократия. Можно предположить, что дополнительной уверенности не прибавляют и новости из США о введении таможенных пошлин“, - сказал руководитель розничного банкинга и член правления SEB Айнар Леппянен.

Оптимизм в сельском хозяйстве, тревожные нотки в туризме

По словам Леппянена, в странах Балтии сейчас наиболее оптимистичен сельскохозяйственный сектор: „Последние годы были непростыми для промышленных предприятий, но и здесь можно наблюдать улучшение настроений. По данным Департамента статистики Эстонии, обрабатывающая промышленность в январе в целом показала 2% рост в годовом исчислении, хотя сокращение производства энергии привело к общему спаду промышленного сектора на 2,5%“.