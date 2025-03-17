Исследование: за год чувство уверенности эстонских предприятий не снизилось
Проведенное SEB исследование Baltic Business Outlook (BBO) показывает, что уверенность малых и средних предприятий Эстонии за год не снизилась. Как и в прошлом году, рост оборота прогнозируют 73% опрошенных предприятий. Наибольший оптимизм среди стран Балтии отмечается в Литве.
Как и год назад, в Эстонии рост оборота свыше 15% прогнозируют 7% респондентов, до 15% – 66% респондентов, а снижения оборота ожидают 27% опрошенных. В сравнении с другими странами Балтии наиболее оптимистичны по-прежнему литовские малые и средние предприятия, среди которых рост оборота прогнозируют целых 84%. В Латвии этот показатель составляет 81%. Уверенность литовских предприятий находится на рекордно высоком уровне, а показатели Латвии – лучшие с 2019 года, отмечает SEB.
„Хорошая новость для Эстонии заключается в том, что уверенность здесь не ухудшилась, чему также способствует 1,2% рост экономики в последнем квартале прошлого года. Есть основания полагать, что худший период позади, экономические новости постепенно становятся более позитивными, и это может благоприятно сказаться на общей уверенности предприятий. В то же время предприниматели продолжают сталкиваться и с вызовами: растущая налоговая нагрузка, инфляция выше средней по ЕС, высокие цены на энергию и бюрократия. Можно предположить, что дополнительной уверенности не прибавляют и новости из США о введении таможенных пошлин“, - сказал руководитель розничного банкинга и член правления SEB Айнар Леппянен.
Оптимизм в сельском хозяйстве, тревожные нотки в туризме
По словам Леппянена, в странах Балтии сейчас наиболее оптимистичен сельскохозяйственный сектор: „Последние годы были непростыми для промышленных предприятий, но и здесь можно наблюдать улучшение настроений. По данным Департамента статистики Эстонии, обрабатывающая промышленность в январе в целом показала 2% рост в годовом исчислении, хотя сокращение производства энергии привело к общему спаду промышленного сектора на 2,5%“.
Более пессимистично будущее видят предприятия гостиничного и ресторанного бизнеса, где уровень уверенности находится на исторически низком уровне и продолжает ухудшаться. Прошлый год для сектора также оказался не слишком успешным – свою роль сыграли сокращение внутреннего потребления и повышение ставок налога с оборота в Эстонии и Литве. Лишь немногие оптимисты ожидают заметного восстановления въездного туризма в 2025 году. На туристический сектор Эстонии также влияет рост затрат на рабочую силу и увеличение ставки налога с оборота на услуги размещения с 9% до 13%, в дополнение к повышению стандартной ставки налога с оборота до 24% с 1 июля.
Предприниматели отмечают рост бюрократии
Наибольшее беспокойство у предпринимателей стран Балтии по-прежнему вызывает налоговая нагрузка. В Эстонии малые и средние предприятия оценили эту проблему на 3,8 балла по пятибалльной шкале, что на 0,2 балла выше, чем годом ранее. Все так же вызывают недовольство инфляция и высокие цены на энергию (3,5 балла), а также чрезмерная административная нагрузка и бюрократия, причем этот показатель за год вырос сильнее всего – на 0,3 балла. „Правительство подает сигналы о необходимости сокращения бюрократии и упрощения административных процедур, но почему-то предприниматели этого не ощущают. С этим вопросом нужно продолжать работать, поскольку с точки зрения конкурентоспособности бизнеса он крайне важен. И разве это не одна из самых простых вещей, которую Эстония могла бы изменить самостоятельно и немедленно?“ - задался вопросом Леппянен.
По мнению опрошенных, больше всего снизились проблемы с цепочками поставок – данный показатель снизился с 2,4 до 2,1 балла. У малых и средних предприятий Эстонии нет особых трудностей с нехваткой рабочей силы и квалификацией сотрудников: оба показателя получили самые низкие оценки в списке проблем – по 2,0 балла.
В Латвии налоговую нагрузку считают несколько более серьезной проблемой, чем в Эстонии (3,9 балла), за ней следуют высокие цены на энергию и бюрократия. В Литве уровень обеспокоенности инфляцией среди стран Балтии оказался наименьшим (3,1 балла), а в списке главных проблем там также лидируют налоговая нагрузка и бюрократия.
Исследование SEB проводилось в январе 2025 года. В нем приняли участие 1362 предприятия стран Балтии, из них 302 – в Эстонии.