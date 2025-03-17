17.03.2025, 16:36
„Такие ошибки неприемлемы“. Стала известна точная причина вспышки кишечной инфекции, затронувшей более 50 человек(4)
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Составленная учеными TalTech экспертиза показала, что фекальное загрязнение питьевой воды, из-за которого в мае 2023 года в Курессааре в больницу попали более 50 человек, произошло в результате разрыва трубы во время строительных работ.
Старейшина волости Сааремаа Микк Туйск и профессор кафедры городского водоснабжения Таллиннского технического университета Ивар Аннус, руководивший подготовкой экспертного заключения, подчеркнули, что целью экспертизы не является поиск виновника. Исследование проводилось с целью выяснить, что произошло и как предотвратить несчастные случаи с подобными последствиями в будущем.
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