Аренда автомобилей и смартфонов: услуги длительной аренды завоевывают эстонский рынок
В последние годы в Эстонии произошел заметный сдвиг в потребительском поведении – все больше людей предпочитают арендовать вещи вместо их покупки. Это подтверждают как генеральный директор Mobire Андрус Вальма, так и руководитель отдела бизнес-развития Inbank Пирет Паулус, отмечая рост спроса на гибкие решения, которые позволяют избежать долгосрочных финансовых обязательств.
„Если раньше владение автомобилем казалось чем-то само собой разумеющимся, то сейчас мы наблюдаем все больше людей, которые предпочитают аренду – как долгосрочную, так и краткосрочную по мере необходимости. Аналогичную тенденцию можно заметить и в других сферах, где потребители стремятся избежать больших первоначальных затрат и сохранить финансовую гибкость“, – говорит Андрус Вальма.
Пирет Паулус также подтвердила, что интерес эстоноземельцев к гибким платежным решениям и аренде растет – треть считает возможность аренды важной. Inbank предлагает аренду смартфонов с осени 2023 года, а затем ассортимент расширился и включил ноутбуки, смарт-часы и планшеты.
„Мы видим, что потребители приняли модель аренды – две трети портфеля аренды Inbank составляют именно смартфоны. Однако, с учетом экологических факторов, потенциал этой услуги в будущем еще выше“, – отмечает Паулус.
По словам Вальмы, концепция операционного лизинга поначалу не была широко принята в Эстонии, но за последние годы рыночные настроения значительно изменились. Только автопарк Mobire вырос с 1700 автомобилей в 2020 году до 5000 автомобилей в 2024 году.
Изменение потребительского мышления
Десять лет назад владение автомобилем было для многих символом статуса, но сегодня потребители думают иначе. В то время как в Европе большинство новых автомобилей по-прежнему приобретаются в собственность, отчет Deloitte прогнозирует, что к 2030 году 21% новых автомобилей у частных лиц будут зарегистрированы в рамках аренды.
Компания Mobire, одна из ведущих компаний предлагающая полную услугу аренды в Эстонии, видит четкий тренд: люди все чаще выбирают гибкие и экономически эффективные решения, не требующие значительных первоначальных вложений и исключающие неожиданные расходы.
С введением в Эстонии нового автомобильного налога покупки новых машин сократились, но показатели операционного лизинга остаются стабильными.
„Если раньше владение автомобилем означало уверенность и престиж, то сегодня покупатели все чаще задаются вопросом, стоит ли вкладывать значительную сумму в актив, который быстро теряет стоимость. Вместо этого автомобиль рассматривается как ежемесячная услуга – точно так же, как подписка на телефонную связь или стриминговые сервисы“, – объясняет Андрус Вальма.
Молодое поколение не стремится владеть вещами
По мнению Вальмы, эти изменения в автомобильном секторе являются частью более широкой общественной тенденции, при которой потребители предпочитают гибкость и возможность принимать более разумные финансовые решения.
Эта тенденция наиболее заметна среди молодого поколения, которое меньше привязано к идее владения автомобилем, чем старшие поколения – машины используются целенаправленно и по необходимости, а не для повседневных поездок.
Схожий подход применим и к электронике. „Молодые люди привыкли менять смартфон в среднем раз в два года, так как новые модели предоставляют доступ к самым передовым технологиям. Однако покупка нового телефона каждые два года – это дорого. Аренда же на треть дешевле, поэтому это более удобный и экономичный способ всегда пользоваться самым современным устройством“, – подчеркивает Пирет Паулус.
Аренда помогает снизить углеродный след
Тренд аренды мелкой электроники поддерживается регулированием Европейского Союза, которое направлено на увеличение жизненного цикла электроники и снижение количества отходов.
„Если старый автомобиль, как правило, продолжает эксплуатироваться, то ситуация с электроникой другая – устаревшие устройства часто просто лежат в ящиках без дела. Например, 54% эстоноземельцев оставили свой последний смартфон дома после покупки нового“, – отмечает Паулус.
Она подчеркивает, что аренда полезна как для потребителей, так и для продавцов, поскольку гарантирует, что устройства получат вторую жизнь и не станут отходами уже после первого владельца. Таким образом, любой человек, который направляет устройство на повторное использование – самостоятельно или через аренду, – вносит вклад в снижение выбросов CO2.
Этот тренд на аренду, будь то автомобили или электроника, демонстрирует переход потребителей к более гибкому и экологически осознанному потреблению, что, вероятно, продолжит набирать популярность в ближайшие годы.
Летом Inbank заказал исследование у Norstat о привычках эстонцев в использовании и аренде мелкой электроники. В опросе приняли участие 1001 респондент, и выборка была репрезентативной по возрасту, полу и региону проживания.