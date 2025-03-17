Rimi: Почти половина жителей Эстонии покупает продукты со скидочными наклейками
Продукты со скидочными наклейками становятся всё более популярными среди покупателей в Эстонии. Согласно исследованию*, проведённому компанией Norstat по заказу сети магазинов Rimi, в течение последнего года около 45% жителей страны приобретали товары с оранжевой наклейкой, срок годности которых подходит к концу. Чаще всего выбирают свежее мясо, рыбу и продукцию собственного производства Rimi.
По словам менеджера по закупкам Rimi Eesti Марилин Юриссон, спрос на такие товары стабильно растёт. „Это отличная возможность существенно сэкономить на покупках, не теряя в качестве продуктов и не заменяя любимые товары на более дешёвые аналоги. Для многих людей это стало обычной практикой, особенно в крупных городах, где покупатели посещают магазины чаще и могут лучше планировать использование уцененных продуктов“, — поясняет Юриссон.
Больше всего уценённые товары покупали в Таллинне, Тарту, Пярну, Раквере и Выру. Наибольший спрос был в Таллинне — здесь уценённые продукты покупали в три раза чаще, чем в Тарту, и в шесть раз чаще, чем в Пярну. Хотя такие товары приобретают люди разного возраста и пола, их чаще всего выбирают семьи с детьми и покупатели с более низкими доходами.
Наиболее популярными категориями уценённых товаров стали свежее мясо, готовая продукция Rimi, молочные продукты, овощи, фрукты и ягоды, йогурты и рыба. Среди самых востребованных товаров — куриное филе Rimi, фарш Rimi Smart и куриное филе Rimi.
Исследование показало, что 42% жителей Эстонии не изменили свои привычки за последний год в отношении покупки товаров с приближающимся сроком годности, 4% стали покупать их реже, а 45% — наоборот, начали делать это чаще. В Латвии и Литве эта тенденция также набирает популярность, но Эстония здесь лидирует: в Латвии доля покупателей, которые стали чаще приобретать такие товары, составила 29%, а в Литве — 27%.
Снижение пищевых отходов и поддержка покупателей
„С положительной стороны можно отметить, что выбор уценённых товаров — это экологически осознанное решение, ведь в противном случае эта еда просто пропала бы впустую“, — отмечает Юриссон.
По данным Rimi, благодаря скидочным предложениям и уценённым товарам в 2024 году удалось предотвратить списание в Эстонии 399 тонн свежего мяса, 255 тонн хлеба, 176 тонн готовых блюд, 124 тонн молочных продуктов и 103 тонн мясной продукции. Эти цифры демонстрируют, какое влияние может оказать осознанное потребление и участие в программах скидок.
Чтобы узнать, какие уценённые товары доступны в ближайшем магазине, можно воспользоваться мобильным приложением Rimi, где отображается актуальный список товаров и магазинов, в которых они есть в наличии. 90% уценённых товаров — это свежие продукты: мясо, рыба, молочные продукты, яйца, готовые блюда и кулинарная продукция Rimi. Ассортимент уценённых товаров обновляется ежедневно, а скидки могут достигать 50%.
Исследование „Ежедневные расходы и привычки экономии жителей стран Балтии“ было проведено Norstat в январе 2025 года. В нём приняли участие 1011 жителей Латвии, 1003 жителя Литвы и 1002 жителя Эстонии в возрасте от 18 до 74 лет.
Rimi Eesti Food AS (www.rimi.ee) предлагает широкий ассортимент доступных и качественных продуктов, включая свежие фрукты и овощи, а также товары собственной марки. В Эстонии работает 84 магазина Rimi: 17 гипермаркетов, 26 супермаркетов, 38 Mini Rimi и 3 Express Rimi. В компании занято около 2800 сотрудников. Магазины Rimi Eesti входят в сеть Rimi Baltic, которая насчитывает 314 магазинов и более 11 000 сотрудников в странах Балтии.