Rimi: Почти половина жителей Эстонии покупает продукты со скидочными наклейками

По словам менеджера по закупкам Rimi Eesti Марилин Юриссон, спрос на такие товары стабильно растёт. „Это отличная возможность существенно сэкономить на покупках, не теряя в качестве продуктов и не заменяя любимые товары на более дешёвые аналоги. Для многих людей это стало обычной практикой, особенно в крупных городах, где покупатели посещают магазины чаще и могут лучше планировать использование уцененных продуктов“, — поясняет Юриссон.

Больше всего уценённые товары покупали в Таллинне, Тарту, Пярну, Раквере и Выру. Наибольший спрос был в Таллинне — здесь уценённые продукты покупали в три раза чаще, чем в Тарту, и в шесть раз чаще, чем в Пярну. Хотя такие товары приобретают люди разного возраста и пола, их чаще всего выбирают семьи с детьми и покупатели с более низкими доходами.

Наиболее популярными категориями уценённых товаров стали свежее мясо, готовая продукция Rimi, молочные продукты, овощи, фрукты и ягоды, йогурты и рыба. Среди самых востребованных товаров — куриное филе Rimi, фарш Rimi Smart и куриное филе Rimi.

Исследование показало, что 42% жителей Эстонии не изменили свои привычки за последний год в отношении покупки товаров с приближающимся сроком годности, 4% стали покупать их реже, а 45% — наоборот, начали делать это чаще. В Латвии и Литве эта тенденция также набирает популярность, но Эстония здесь лидирует: в Латвии доля покупателей, которые стали чаще приобретать такие товары, составила 29%, а в Литве — 27%.

Снижение пищевых отходов и поддержка покупателей

„С положительной стороны можно отметить, что выбор уценённых товаров — это экологически осознанное решение, ведь в противном случае эта еда просто пропала бы впустую“, — отмечает Юриссон.