Лаури Ляэнеметс возглавил в Рийгикогу фракцию социал-демократов

„Социал-демократы находились у власти более двух с половиной лет и все это время выступали за доступ к социальным услугам, бесплатное высшее образование, права работников и сохранение природных ресурсов Эстонии, которые сейчас находятся под угрозой из-за прихода к власти правого правительства“. „Наше поле деятельности в оппозиции будет очень широким — есть что защищать и за что бороться, чтобы неравенство в обществе не увеличивалось“, — заявил Ляэнеметс.

В Рийгикогу представлено 14 социал-демократов, что делает их крупнейшей оппозиционной силой в парламенте.

Хельмен Кютт продолжит работу в качестве заместителя председателя социал-демократической парламентской фракции.

Выкинули из правительства

На прошлой неделе стало ясно, что Партия реформ и Eesti 200 продолжат работу в правительстве без Социал-демократической партии.

Премьер-министр Кристен Михал (Партия реформ) заявил, что цель и направление нового правительства — движение вправо. По словам Михала, новое правительство отменит налогообложение прибыли компаний, а также исчисление подоходного налога с первого евро. „Эстония вернется к простой системе подоходного налога“, — сказал он.

Михал обвинил соцдемов в том, что они затрудняют приток в страну квалифицированной рабочей силы и препятствуют упрощению ограничений по охране природы. Новая коалиция хочет изменить это.

Теперь социдемы переместились в оппозиционный лагерь. „Я думаю, что в течение следующего года я буду иметь лучшее представление о том, что происходит в правительстве, что делается и почему это делается, от оппозиции в Эстонии. Я в курсе всех событий в коалиции“, — сказал Ляэнеметс в интервью Delfi.

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