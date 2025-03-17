ФОТО И ВИДЕО | Ханно Певкур: я работаю не во имя сохранения министерского портфеля

Певкур отметил, что как со стороны правительство, так и с его стороны Силам обороны и Государственному центру оборонных инвестиций (RKIK ) дано четкое указание как можно скорее доставить боеприпасы в Эстонию. „Если [Урмас] Рейнсалу хочет обсудить свои бухгалтерско-технические вопросы, то он может это обсудить, - сказал министр. - Моя цель — дать эстонскому народу уверенность, что боеприпасы, которые мы заказали, придут в Эстонию как можно скорее“.

Он сообщил, что в прошлом году в Эстонию прибыло сто грузовиков с боеприпасами, и к настоящему моменту мы доставили и находимся в процессе доставки в десять раз большего количества, чем четыре года назад. „Если мы посмотрим на факты, то все эти факты говорят о том, что мы максимально быстро делаем то, что нужно Силам обороны, чтобы защитить эстонский народ и государство, и чтобы жители Эстонии могли бы чувствовать себя спокойно“, - отметил Певкур.