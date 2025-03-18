За рубежом
18.03.2025, 07:45

Почему для Путина так важны две роскошных усадьбы в Америке?

 
Коллаж
Коллаж
ФОТО: delfi.lv

Российский лидер Владимир Путин поручил делегации, прибывшей в Эр-Рияд для переговоров с американцами, добиться возвращения дипломатической собственности России в Соединенных Штатах. Особенно Кремль заинтересован в двух резиденциях. Почему же они так важны? Рассказывает латвийский портал Delfi.

Ранее Delfi сообщал, что Россия хочет восстановить дипломатические представительства в Америке и вернуть себе дипломатические здания. Особый интерес вызывают два объекта, которые были арестованы в 2016 году как инструменты для разведки администрацией тогдашнего президента США Барака Обамы.

Следователи тогда заявили, что хакеры рассылали вредоносные электронные письма, которые заставляли получателей менять пароли. CBS News пишет, что, по мнению американских спецслужб, это, вероятно, позволило российским агентам получить доступ к информации высокопоставленных деятелей Демократической партии, которая затем просочилась в СМИ.

Ознакомьтесь с пакетами Delfi
RusDelfi
Поделиться
Комментарии