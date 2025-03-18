Почему для Путина так важны две роскошных усадьбы в Америке?

Российский лидер Владимир Путин поручил делегации, прибывшей в Эр-Рияд для переговоров с американцами, добиться возвращения дипломатической собственности России в Соединенных Штатах. Особенно Кремль заинтересован в двух резиденциях. Почему же они так важны? Рассказывает латвийский портал Delfi.