18.03.2025, 07:45
Почему для Путина так важны две роскошных усадьбы в Америке?
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Российский лидер Владимир Путин поручил делегации, прибывшей в Эр-Рияд для переговоров с американцами, добиться возвращения дипломатической собственности России в Соединенных Штатах. Особенно Кремль заинтересован в двух резиденциях. Почему же они так важны? Рассказывает латвийский портал Delfi.
Ранее Delfi сообщал, что Россия хочет восстановить дипломатические представительства в Америке и вернуть себе дипломатические здания. Особый интерес вызывают два объекта, которые были арестованы в 2016 году как инструменты для разведки администрацией тогдашнего президента США Барака Обамы.
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