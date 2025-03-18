На подходе - ветропарки. Как Балтия перестраивает энергетическую систему после выхода из БРЭЛЛ(10)
В „день независимости“ Балтии, когда регион отключился от электросети БРЭЛЛ, в которую входил вместе с Россией и Беларусью, и подключился к европейской энергосистеме, более трети потребляемой в Литве электроэнергии вырабатывалось за счет ветра. Латвия в основном полагается на ГЭС и тепловые электростанции (ТЭЦ), но их недостаточно. Об этом рассказывает латвийский портал Delfi.
В целом в странах Балтии наблюдается дефицит мощностей, регион импортирует 40% необходимой энергии, а Эстонии вскоре придется закрыть свои сланцевые станции. Соответственно, в регионе необходимо наращивать генерирующие мощности. В Латвии до сих пор самым популярным направлением были солнечные парки, но постепенно появляются и более крупные ветровые электростанции, и ожидается, что по крайней мере несколько крупных проектов могут быть запущены в этом году. Конечно, жители регионов встречают эти проекты далеко не с распростертыми объятиями.