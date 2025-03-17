Киоск возле границы в Нарве не работает уже неделю

„Инцидент произошел в ночь с 8 на 9 марта, – говорит владелец торговой точки Владислав. – Вряд ли это было сделано с целью кражи – ничего у нас не пропало, просто кинули камень“.

Но от этого маленькой фирме не сильно легче, признается он: не получать доходов уже более недели для ее баланса чувствительно.– Конечно, заказано новое стекло, но срок выполнения таких работ — 3-4 недели, – отвечает на вопрос „Нарвской газеты“ владелец фудтрака. – И только в Силламяэ нам пообещали сделать побыстрее. Надеемся, что на текущей неделе сможем открыться.Заявление в полицию, по его словам, подано, однако злоумышленники пока не установлены.

Между тем „послепраздничное“ ЧП вынуждает владельцев торговой точки подумать о смене места ее расположения, поскольку за три месяца со дня открытия она пострадала уже во второй раз.

Владислав не склонен считать, что случившееся с ними — это происки конкурентов, как считают некоторые пользователи Фэйсбука. Скорее всего, это обыкновенное хулиганство, а располагает к нему местонахождение фудтрака. „Мы стоим, можно сказать, в лесу: со всех сторон фудтрак окружают деревья, а перед нами проходит аллея со скамейками, где постоянно распивают спиртное. Нет в нашей зоне ни одной видеокамеры, ее просто негде закрепить“, – говорит Владислав.

У предпринимателя есть мысли, куда можно переместить свою торговлю, и это также рядом с очередью. „Всем от этого будет только удобно“, – считает он. Но пока неизвестно, как на его предложение посмотрит хозяин территории, то есть город.

Какое чувство вызвала у вас эта статья? Радость Удивление Интерес Никакое Грусть Злость Отправить