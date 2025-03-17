Мнение
17.03.2025, 20:25

МНЕНИЕ | Как молодежи в Эстонии заводить семьи, если не гарантирована работа и нет жилья?

 
„Молодые семьи экономически не защищены“
Дмитрий Фадин
Иллюстративное изображение
Иллюстративное изображение
ФОТО: Tehisaru (Midjourney.com), Ester Vaitmaa | Delfi Meedia

- пишет председатель Молодежной организации Центристской партии Дмитрий Фадин.

В последнее время в Эстонии говорят о демографическом кризисе. Старение населения, низкая рождаемость и нежелание молодых людей создавать семьи стали актуальными вопросами. Не стоит забывать и о том, что важную роль в этом играют экономика и окружающая среда. Почему молодые люди не спешат заводить семью?

Для создания семьи нужна уверенность в завтрашнем дне

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