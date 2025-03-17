МНЕНИЕ | Как молодежи в Эстонии заводить семьи, если не гарантирована работа и нет жилья?

В последнее время в Эстонии говорят о демографическом кризисе. Старение населения, низкая рождаемость и нежелание молодых людей создавать семьи стали актуальными вопросами. Не стоит забывать и о том, что важную роль в этом играют экономика и окружающая среда. Почему молодые люди не спешат заводить семью?