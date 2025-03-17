Скандал в латвийском детском футболе: тренер отстранена на год за рукоприкладство

По этому эпизоду на футбольном поле Центр защиты детей возбудил дело об административном правонарушении. Также с инцидентом ознакомился Юрмальский совет образования. Между тем Госполиция заявлений о расследовании данного инцидента не получала.

Мы сначала пообщались с родителями того мальчика на повышенных тонах, потом - вполне миролюбиво. Мама ребенка заверила, что никаких претензий ко мне не имеет, и насколько я знаю, она не подавала никакой жалобы“, - полагает тренер.

Потом я сразу же подошла к родителям ребенка, которого в сердцах оттолкнула на поле, и попросила у них прощения за несдержанность. Все было на эмоциях, поэтому и произошел этот конфликт. Родители ничего не имеют против меня, но в таких ситуациях люди реагируют очень эмоционально. Я знала, что неправа и нарушила правила, не собираюсь этого отрицать. Но я же не на улице с кем-то вступила в конфликт или подралась.

„Как мне потом сказал один свидетель, я была похожа на курицу, которая пошла разнимать своих цыплят. Это так и выглядело со стороны.

Она отмечает, что „как тренер, я имела право находиться на поле - во время игры маленьких детей это допускается. Я была в двух шагах от ребят, так что далеко одти не пришлось - все произошло в считанные секунды. У меня и в мыслях не было кого-то ударить или обидеть - просто хотела предотвратить назревающий конфликт - возможную потасовку детей“.

„Во время игры мальчик из команды „Метта“ толкнул в спину игрока нашей команды. И поскольку ранее в подобных ситуациях наши футболисты получали травмы, я моментально отреагировала - подошла и одернула зачинщика драки, взяв его за плечо. Но, каюсь - не сумела совладать с эмоциями: испугалась за детей, подумала, что кто-то из них может нанести другому травму“, - сообщила Админе в комментарии газете „МК-Латвия“.

Инцидент произошел 9 февраля во время детского футбольного турнира в „Lidl Arena“ в матче группового этапа между командами возрастов U-7 и U-8. Во время одного из эпизодов семилетний игрок рижской команды „Метта“ жестко сыграл против юного футболиста из Юрмалы. Тренер юрмальской команды Сабина Админе в тот момент находилась рядом. Она подошла к игроку соперников и одернула того за плечо, пишет латвийский Delfi.

Быстрее всех на инцидент отреагировали в Юрмальской футбольной школе: еще до официальных результатов расследования Сабина Админе была уволена с занимаемой должности тренера.

„С учетом того, что родители меня поддержали, а с детьми прекрасные отношения, надеялась, что и мои коллеги по Юрмальской футбольной школе отнесутся к ситуации с пониманием, и все честно рассказала руководству. Но результат меня поразил: я вдруг сразу стала изгоем - со мной перестали общаться, мои коллеги меня просто игнорируют, на вопросы никто не отвечает, за спиной шушукаются, что я чуть ли монстр, избивающий детей. Такое ощущение, что из меня пытаются сделать преступницу.

В следующий рабочий день я приехала на работу, провела тренировку, никто меня от занятий с детьми не отстранял. Но на следующий день мне позвонила заместитель директора школы, попросила заполнить отчет о работе - и через некоторое время мне сообщили, что от работы я отстранена. Считаю это несправедливым, потому что с работой справляюсь, все делала вовремя - и тренировки, и отчеты“, - сообщила Сабина Админе.

По словам тренера, „коллеги и руководство клуба своим отношением меня поразили - еще не было никаких результатов расследования, а уже на следующий день из соцсетей узнаю, что я якобы ударила ребенка, причем даже - наотмашь по голове! Кто-то писал, что я дала ему подзатыльник, кто-то еще что-то сочинил“.

„Это похоже на травлю и даже расправу со стороны работодателя. Причем уже на следующий день после инцидента в прессе появилась „крутая“ статья о том, что меня отстранили за насилие. На латышском языке журналисты почему-то пишут, что я дала ребенку подзатыльник, который позже в переводе на русский язык уже превратился в „сильный удар по голове“. Дальше с каждой новой перепечаткой эта история обрастала новыми подробностями в зависимости от фантазии пишущих. А если почитать комментарии под этими статьями, то вообще уже жить не захочется“, - сетует Сабина Админе.

ЛФФ сообщает, что в ходе проверки были заслушаны объяснения причастных к инциденту сторон и организаторов, а также изучены и оценены другие факты. Комитет по этике ЛФФ установил, что Админе нарушила пункты 3.1.1 и 3.1.3 Этического кодекса федерации - „недостойное поведение во время матча“ и „не следовала общепринятым принципам и правилам этичного поведения“.

Учитывая, что в ходе следствия тренер сотрудничала с комитетом и выразила сожаление по поводу своего нарушения, а стороны, причастные к инциденту, примирились, в ЛФФ дисквалифицировал Сабину Админе на один год с испытательным сроком в 24 месяца.

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