17.03.2025, 15:50
Правительство хочет изменить Закон о трудовом договоре. Профсоюзы: „это поставит людей в еще большую зависимость от работодателей“(8)
ФОТО: | Delfi Meedia
На прошлой неделе правительство на заседании своего экономического блока одобрило поправки к Закону о трудовом договоре, которые дадут работникам и работодателям возможность договариваться о более гибком рабочем времени. Профсоюзы видят в поправке угрозу и хотят остановить рассмотрение законопроекта.
„Это долгожданные меры по облечению ситуации для участников рынка труда, которые позволяют заключать современные и гибкие трудовые договоры. Условия будут проще, чем предусматривало прошлое решение. Был найден хороший баланс между гибкостью рабочего времени и защитой работников“, — заявил министр экономики и промышленности Эркки Кельдо.
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