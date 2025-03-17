Правительство хочет изменить Закон о трудовом договоре. Профсоюзы: „это поставит людей в еще большую зависимость от работодателей“

„Это долгожданные меры по облечению ситуации для участников рынка труда, которые позволяют заключать современные и гибкие трудовые договоры. Условия будут проще, чем предусматривало прошлое решение. Был найден хороший баланс между гибкостью рабочего времени и защитой работников“, — заявил министр экономики и промышленности Эркки Кельдо .

В рамках соглашения о гибком рабочем времени работник сможет продолжать работать в пределах рабочего времени, включающего согласованные гарантированные часы, а также дополнительные часы, которые могут быть отработаны, но не являются обязательными. Например, можно договориться, что нагрузка работника составляет 0,25–0,75 или 0,5–1,0, пояснили Ärileht в Министерстве экономики и коммуникаций.